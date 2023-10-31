24 Канал подготовил для вас подборку из 5 самых атмосферных мультфильмов, которые точно украсят вечер Хэллоуина. Приглашайте друзей или соберитесь в семейной атмосфере и проведите эту ночь, полную мистики и загадок вместе.

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"Кошмар перед Рождеством"

В мультфильме повествуется о царстве Хэллоуин, которое возглавляет Джек Скеллингтон. Во время празднования Рождества Джек случайно попадает в Рождество и открывает для себя радость, добро и веселье, которые в царстве страхов и кошмаров отсутствуют. Начав стремиться поделиться этими чувствами с другими, Джек решает угнать Санта-Клауса и взять его место. Его попытка оказывается не очень удачной, и подарки, которые он раздает, не приносят счастья людям. Но Джек в конце концов исправляет свои ошибки и обретает истинный дух Рождества.

"Ужас перед Рождеством": смотрите онлайн мультфильм трейлер.

"Монстры на каникулах"

Дочь графа Дракулы – это его самое ценное сокровище. Ради нее он построил уютную гостиницу в Трансильвании, которая стала излюбленным местом для отдыха разных монстров. Однако однажды перед этой гостиницей появляется совершенно обычный турист, и именно с этого момента начинается ужасный кошмар для монстров.

"Монстры на каникулах": смотрите онлайн трейлер мультфильма

"Франкенвини"

В небольшом городке молодой ученый-начинающий потерял своего лучшего друга – песика Бублика, погибшего под колесами автомобиля. Однако ученый решил не оставаться без своего любимца и потратил все свои усилия, пытаясь оживить щенка. Вопреки его стараниям, возрожденный Бублик оказался зомби, вызывавшим страх и сразу у всех вокруг. Теперь главный герой должен приложить большие усилия, чтобы убедить людей, что новый пес так же прекрасен, как и раньше.

"Франкенвини": смотрите онлайн мультфильм трейлер.

"Коко"

Мигель становится свидетелем невероятного события в день, когда мертвые посещают мир живых. Он попадает во впечатляющий, красочный и очаровательный Город Мертвых, где никогда раньше не было живых. Здесь Мигель встречает Гектора, искусного фокусника, помогающего мальчику освоить новый мир. Мигель даже получает возможность общаться со своими покойными родственниками и раскрыть тайну, приведшую к странному запрету на музыку. Жизнь мертвых оказывается совсем не такой, как может показаться – и Мигель намерен раскрыть эту тайну, самостоятельно.

"Коко": смотрите онлайн мультфильм трейлер.

"Труп невесты"

Богатые родители молодого Виктора решили заключить для него брак с Викторией, девушкой из аристократической семьи. Однако во время репетиции свадьбы Виктор настолько разволновался, что решил убежать в лес, чтобы успокоиться.

Там он начал репетировать свой свадебный обет и случайно произнес его вслух. Это пробудило мертвую невесту, по имени Эмили. После того как Эмили вернулась в мир живых, она неожиданно унесла Виктора с собой в загробный мир. Оказалось, что жизнь там гораздо веселее и интереснее, чем в мире живых.

"Труп невесты": смотрите онлайн мультфильм трейлер