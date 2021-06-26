"Я пойду в далекие горы": 5 незабываемых фильмов о Карпатах от онлайн-кинотеатра Takflix

Если очень хочется убежать от удушающей жары, то Карпаты – идеальный вариант. Если у вас нет сейчас возможности поехать на уикенд в украинские горы, то включайте себе атмосферный фильм, в котором течет горная река и в котором – спокойствие зеленых лесов.

Онлайн-кинотеатр Такфликс подготовил для нас подборку из 5-ти незабываемых фильмов об удивительных Карпатах под названием "Я пойду в далекие горы" – просматриваем и наслаждаемся!

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"Я пойду в далекие горы" – это пять знаковых фильмов о Карпатах, определяющих образ гор в украинской культуре. Горы предстают как пространство безудержной свободы, подлинности, бегства. Здесь можно найти прибежище от суеты, избавиться от нигилизма и почувствовать себя частью вечности. Горные долины, звуки трембит, гуцульский быт и закарпатский говор, – Takflix приглашает в путешествие по Карпатам в кино.

5 незабываемых фильмов о Карпатах

"Тени забытых предков"

: 1965: Сергей ПараджановИван Миколайчук, Лариса Кадочникова, Татьяна Бестаева, Спартак Багашвили, Николай Гринько, Леонид Енгибаров

Подборку открывает любимая киноклассика – лента Сергея Параджанова "Тени забытых предков", основала "Карпатиану" на экране. Режиссер понимал, если он не будет чувствовать гуцулов – лента не получится. Поэтому наведывался на свадьбы и похороны, ходил на пастбища к пастушкам и единственный из всей съемочной группы жил не в гостинице, а в обычной гуцульской семье – как сам он говорил – у источника вдохновения. В 2016 году Гарвардский университет включил его в список обязательных для просмотра студентам, претендующим на высшую степень в киноведении.

"Тени забытых предков" 1965: смотрите видео онлайн

"Гуцулка Ксеня"

: 2019Елена ДемьяненкоВарвара Лущик, Максим Лозинский, Оливье Бонжур, Игорь Цишкевич, Олег Стефан, Екатерина Молчанова

Зажигательный мюзикл Елены Демьяненко "Гуцулка Ксеня" с участием кабаре Dakh Daughters изображает Карпаты образца 1939 года – за мгновение до того, как их оккупировали большевики. В центре комедии – молодой парень Яро, который живет в Америке. Однако парень вынужден вернуться в Украину, ведь его отец перед смертью завещал 1 миллион долларов. Но получить немалую сумму парень сможет только после женитьбы на сознательной украинке. Найти невесту парень решает в колоритной Ворохте.

"Гуцулка Ксеня" 2019: первый трейлер к комедии

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"Дом"

2016Ирина Цилик: Екатерина Молчанова, Дмитрий Ярошенко

Короткий метр "Дом" Ирины Цилык о галицкой интеллигенции, которая покидает городские дома и отправляется в леса. 1940-е годы, Слава и Нуся останавливаются на ночлег в маленькой хижине, которая больше похожа на зимовки для скота, чем полноценное жилье. Однако, как только герои переступают порог, они оказываются в большой городской квартире, да и сами герои выглядят как городская интеллигенция.

"Дом" 2016: смотрите тизер

"Живая ватра"

2016: Остап КостюкИван Бесащук, Василий Тонюк, Иванко Михайлюк​

Это история о трех мужчинах разных поколений, которые живут в украинских Карпатах: 82-летний Иван готовится к похоронам, 39-летний Василий выкармливает молодняк овец, тогда как 10-летний Иванко начинает новую жизнь в школе-интернате в райцентре. И наступит весна и все трое поднимутся в горы вслед за овцеводческим призванием, которому все труднее следовать в современном мире.

"Живая ватра" 2016: смотрите трейлер

"Мои мысли тихие"

2019Антонио ЛукичАндрей Лидаговский, Ирма Витовская-Ванца​

А хитовая трагикомедия Антонио Лукича "Мои мысли тихие" оборачивает психологическую драму об отношениях матери и сына в остроумное и терапевтическое путешествие по Закарпатью. По сюжету молодой звукорежиссер Вадим получает заказ – записать голоса закарпатских животных. Это может стать его шансом навсегда покинуть "неудобную Украину" и переехать в Канаду, подальше от проблем. Помощником в этой работе становится его мама.

"Мои мысли тихие" 2019: смотрите трейлер