Все фильмы и сериалы, которые вошли в рейтинг – представлены на сервисе эксклюзивно за абонентскую подписку. Просмотреть их можно в интернете на сайте SWEET.TV.
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Общее количество просмотров фильмов и сериалов, которые вошли в рейтинг, достигло 700 тысяч.
Развитие украинского кино – важная составляющая нашей культуры. Ведь именно фильмы, производимые в стране, становятся отражением идеи всего народа. Мы в SWEET.TV делаем все от нас зависящее, чтобы поддержать украинский кинематограф и помочь ему стать еще лучше,
– отмечает директор онлайн-кинотеатра Александр Резунов.
В пятерку самых популярных фильмов вошли:
- "Нереальный КОПец";
- "Сотка";
- "DZIDZIO: Первый раз";
- "Король Данило";
- "Захар Беркут".
По инфографике SWEET.TV можем увидеть, что большую популярность начали набирать украинские сериалы. Только за последние 3 месяца количество просмотров достигло более 400 тысяч. К ним отнесли такие сериалы:
- "Первые ласточки. Z@висимые";
- "Бедная Саша";
- "Вскрытие покажет";
- "С кем поведешься";
- "Мотыльки" (сериал о Чернобыльской катастрофе).
Рейтинг популярности украинского контента / Инфографика SWEET.TV
Самый популярный жанр украинского кино-комедия
В 5 самых популярных юмористических фильмов, которые больше всего просматривают украинцы, вошли такие ленты:
- "Нереальный КОПец";
- "Сотка";
- "DZIDZIO: Первый раз";
- "Безумная свадьба 2";
- "Мои мысли тихие".
Кроме комедий зрители SWEET.TV также с удовольствием смотрят исторические драмы:
- "Король Данило";
- "Захар Беркут";
- "Цена правды";
- "Червоный";
- "Тарас. Возвращение".
Рейтинг популярности украинского контента по жанрам / Инфографика SWEET.TV
Отдельным пунктом выделили фильмы о войне на Донбассе и Крыме. Среди наиболее пользующихся популярностью:
- "Черкассы";
- "Донбасс";
- "Атлантида";
- "Киборги";
- "Забытые".
К популярным семейным приключенческим фильмам отнесли такие ленты:
- "Сказка старого мельника";
- "Полина и тайна киностудии";
- "Адская хоругвь, или Казацкое Рождество";
- "Я, ты, он, она";
- "Приключения S Николая".
Рейтинг популярности украинского контента по жанрам / Инфографика SWEET.TV