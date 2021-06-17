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К теме Лучшие фильмы 2021 года по версии The Guardian

Общее количество просмотров фильмов и сериалов, которые вошли в рейтинг, достигло 700 тысяч.

Развитие украинского кино – важная составляющая нашей культуры. Ведь именно фильмы, производимые в стране, становятся отражением идеи всего народа. Мы в SWEET.TV делаем все от нас зависящее, чтобы поддержать украинский кинематограф и помочь ему стать еще лучше,
– отмечает директор онлайн-кинотеатра Александр Резунов.

В пятерку самых популярных фильмов вошли:

  • "Нереальный КОПец";
  • "Сотка";
  • "DZIDZIO: Первый раз";
  • "Король Данило";
  • "Захар Беркут".

По инфографике SWEET.TV можем увидеть, что большую популярность начали набирать украинские сериалы. Только за последние 3 месяца количество просмотров достигло более 400 тысяч. К ним отнесли такие сериалы:

  • "Первые ласточки. Z@висимые";
  • "Бедная Саша";
  • "Вскрытие покажет";
  • "С кем поведешься";
  • "Мотыльки" (сериал о Чернобыльской катастрофе).


Рейтинг популярности украинского контента / Инфографика SWEET.TV

Самый популярный жанр украинского кино-комедия

В 5 самых популярных юмористических фильмов, которые больше всего просматривают украинцы, вошли такие ленты:

  • "Нереальный КОПец";
  • "Сотка";
  • "DZIDZIO: Первый раз";
  • "Безумная свадьба 2";
  • "Мои мысли тихие".

Кроме комедий зрители SWEET.TV также с удовольствием смотрят исторические драмы:

  • "Король Данило";
  • "Захар Беркут";
  • "Цена правды";
  • "Червоный";
  • "Тарас. Возвращение".


Рейтинг популярности украинского контента по жанрам / Инфографика SWEET.TV

Отдельным пунктом выделили фильмы о войне на Донбассе и Крыме. Среди наиболее пользующихся популярностью:

  • "Черкассы";
  • "Донбасс";
  • "Атлантида";
  • "Киборги";
  • "Забытые".

К популярным семейным приключенческим фильмам отнесли такие ленты:

  • "Сказка старого мельника";
  • "Полина и тайна киностудии";
  • "Адская хоругвь, или Казацкое Рождество";
  • "Я, ты, он, она";
  • "Приключения S Николая".


Рейтинг популярности украинского контента по жанрам / Инфографика SWEET.TV