Усі фільми та серіали, які увійшли до рейтингу – представлені на сервісі ексклюзивно за абонентську передплату. Переглянути їх можна в інтернеті на сайті SWEET.TV.
До теми Найкращі фільми 2021 року за версією The Guardian
Загальна кількість переглядів фільмів і серіалів, які увійшли до рейтингу, сягнула 700 тисяч.
Розвиток українського кіно – важлива складова нашої культури. Адже саме фільми, що виробляються в країні, стають відображенням ідеї всього народу. Ми у SWEET.TV робимо все від нас залежне, щоб підтримати український кінематограф і допомогти йому стати ще кращим,
– зазначає директор онлайн-кінотеатру Олександр Резунов.
До п'ятірки найпопулярніших фільмів увійшли:
- "Нереальний КОПець";
- "Сотка";
- "DZIDZIO Перший раз";
- "Король Данило";
- "Захар Беркут".
За інфографікою SWEET.TV, можемо побачити, що великої популярності почали набирати українські серіали. Лише за останні 3 місяці кількість переглядів сягнула понад 400 тисяч. До них віднесли такі серіали:
- "Перші ластівки. Z@лежні";
- "Бідна Саша";
- "Розтин покаже";
- "З ким поведешся";
- "Метелики" (серіал про Чорнобильську катастрофу).
Рейтинг популярності українського контенту / Інфографіка SWEET.TV
Найпопулярніший жанр українського кіно – комедія
До 5 найпопулярніших гумористичних фільмів, які найбільше переглядають українці, увійшли такі стрічки:
- "Нереальний КОПець";
- "Сотка";
- "DZIDZIO Перший раз";
- "Скажене весілля 2";
- "Мої думки тихі".
Крім комедій глядачі SWEET.TV також із задоволенням дивляться історичні драми:
- "Король Данило";
- "Захар Беркут";
- "Ціна правди";
- "Червоний";
- "Тарас. Повернення".
Рейтинг популярності українського контенту за жанрами / Інфографіка SWEET.TV
Окремим пунктом виділили фільми про війну на Донбасі та Крим. Серед тих, що найбільше користуються популярністю:
- "Черкаси";
- "Донбас";
- "Атлантида";
- "Кіборги";
- "Забуті".
До популярних сімейних пригодницьких фільмів віднесли такі стрічки:
- "Казка старого мельника";
- "Поліна і таємниця кіностудії";
- "Пекельна хоругва, або Різдво Козацьке";
- "Я, ти, він, вона";
- "Пригоди S Миколая".
Рейтинг популярності українського контенту за жанрами / Інфографіка SWEET.TV