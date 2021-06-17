Усі фільми та серіали, які увійшли до рейтингу – представлені на сервісі ексклюзивно за абонентську передплату. Переглянути їх можна в інтернеті на сайті SWEET.TV.

До теми Найкращі фільми 2021 року за версією The Guardian

Загальна кількість переглядів фільмів і серіалів, які увійшли до рейтингу, сягнула 700 тисяч.

Розвиток українського кіно – важлива складова нашої культури. Адже саме фільми, що виробляються в країні, стають відображенням ідеї всього народу. Ми у SWEET.TV робимо все від нас залежне, щоб підтримати український кінематограф і допомогти йому стати ще кращим,
– зазначає директор онлайн-кінотеатру Олександр Резунов.

До п'ятірки найпопулярніших фільмів увійшли:

  • "Нереальний КОПець";
  • "Сотка";
  • "DZIDZIO Перший раз";
  • "Король Данило";
  • "Захар Беркут".

За інфографікою SWEET.TV, можемо побачити, що великої популярності почали набирати українські серіали. Лише за останні 3 місяці кількість переглядів сягнула понад 400 тисяч. До них віднесли такі серіали:

  • "Перші ластівки. Z@лежні";
  • "Бідна Саша";
  • "Розтин покаже";
  • "З ким поведешся";
  • "Метелики" (серіал про Чорнобильську катастрофу).


Рейтинг популярності українського контенту / Інфографіка SWEET.TV 

Найпопулярніший жанр українського кіно – комедія

До 5 найпопулярніших гумористичних фільмів, які найбільше переглядають українці, увійшли такі стрічки:

  • "Нереальний КОПець";
  • "Сотка";
  • "DZIDZIO Перший раз";
  • "Скажене весілля 2";
  • "Мої думки тихі".

Крім комедій глядачі SWEET.TV також із задоволенням дивляться історичні драми:

  • "Король Данило";
  • "Захар Беркут";
  • "Ціна правди";
  • "Червоний";
  • "Тарас. Повернення".


Рейтинг популярності українського контенту за жанрами / Інфографіка SWEET.TV

Окремим пунктом виділили фільми про війну на Донбасі та Крим. Серед тих, що найбільше користуються популярністю:

  • "Черкаси";
  • "Донбас"; 
  • "Атлантида";
  • "Кіборги"; 
  • "Забуті".

До популярних сімейних пригодницьких фільмів віднесли такі стрічки:

  • "Казка старого мельника";
  • "Поліна і таємниця кіностудії";
  • "Пекельна хоругва, або Різдво Козацьке";
  • "Я, ти, він, вона";
  • "Пригоди S Миколая".


Рейтинг популярності українського контенту за жанрами / Інфографіка SWEET.TV