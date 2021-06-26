Онлайн-кінотеатр Такфлікс підготував для нас добірку з 5-ти незабутніх фільмів про дивовижні Карпати під назвою "Я піду в далекі гори" – переглядаємо і насолоджуємося!

Цікаво 100 шедеврів українського кінематографа за версією кінокритиків

"Я піду в далекі гори" – це п'ять знакових фільмів про Карпати, що визначають образ гір в українській культурі. Гори постають як простір нестримної свободи, автентичності, втечі. Тут можна знайти прихисток від метушні, позбутися нігілізму і відчути себе частиною вічності. Гірські полонини, звуки трембіт, гуцульський побут і закарпатська говірка, – Takflix запрошує в подорож Карпатами у кіно.

5 незабутніх фільмів про Карпати

"Тіні забутих предків"

Рік виходу: 1965

Режисер: Сергій Параджанов

Актори: Іван Миколайчук, Лариса Кадочникова, Тетяна Бестаєва, Спартак Багашвілі, Микола Гринько, Леонід Єнгібаров

Добірку відкриває улюблена кінокласика – стрічка Сергія Параджанова "Тіні забутих предків", що започаткувала "Карпатіану" на екрані. Режисер розумів, якщо він не відчуватиме гуцулів – стрічка не вийде. Тому навідувався на весілля й похорони, ходив на полонини до вівчарів і єдиний з усієї знімальної групи жив не в готелі, а у звичайній гуцульській сім'ї – як сам він казав – біля джерела натхнення. У 2016 році Гарвардський університет включив його до списку обов’язкових для перегляду студентам, які претендують на вищий ступінь у кінознавстві.

"Тіні забутих предків" 1965: дивіться відео онлайн

"Гуцулка Ксеня"

Рік виходу: 2019

Режисерка: Олена Дем'яненко

Актори: Варвара Лущик, Максим Лозинський, Олів’є Бонжур, Ігор Цішкевич, Олег Стефан, Катерина Молчанова

Запальний мюзикл Олени Дем'яненко "Гуцулка Ксеня" за участі кабаре Dakh Daughters змальовує Карпати зразка 1939 року – за мить до того, як їх окупували більшовики. У центрі комедії – молодий хлопець Яро, який живе в Америці. Однак парубок змушений повернутись до України, адже його батько перед смертю заповів 1 мільйон доларів. Та отримати немалу суму парубок зможе тільки після одруження зі свідомою українкою. Знайти наречену хлопець вирішує у колоритній Ворохті.

"Гуцулка Ксеня" 2019: перший трейлер до комедії

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"Дім"

Рік виходу: 2016

Режисерка: Ірина Цілик

Актори: Катерина Молчанова, ​Дмитро Ярошенко

Короткий метр "Дім" Ірини Цілик про галицьку інтелігенцію, що покидає міські домівки і вирушає в ліси. 1940-ві роки, Славко і Нуся зупиняються на ночівлю в маленькій хатині, яка більше подібна на зимівку для худоби, ніж повноцінне житло. Однак, як тільки герої переступають поріг, вони опиняються у великій міській квартирі, та й самі герої виглядають як міська інтелігенція.

"Дім" 2016: дивіться тизер

"Жива ватра"

Рік виходу: 2016

Режисер: Остап Костюк

Актори: Іван Бесащук, Василь Тонюк, Іванко Михайлюк​

Це історія про трьох чоловіків різних поколінь, які живуть в українських Карпатах: 82-річниий Іван готується до похорону, 39-річний Василь вигодовує молодняк овець, тоді як 10-річний Іванко починає нове життя в школі-інтернаті в райцентрі. Та настане весна й усі троє піднімуться в гори вслід за вівчарським покликанням, якому все важче слідувати в сучасному світі.

"Жива ватра" 2016: дивіться трейлер

"Мої думки тихі"

Рік виходу: 2019

Режисер: Антоніо Лукіч

Актори: Андрій Лідаговський, Ірма Вітовська-Ванца​

А хітова трагікомедія Антоніо Лукіча "Мої думки тихі" обертає психологічну драму про стосунки матері і сина в дотепну і терапевтичну подорож Закарпаттям. За сюжетом молодий звукорежисер Вадим отримує замовлення – записати голоси закарпатських тварин. Це може стати його шансом назавжди залишити "незручну Україну" і переїхати до Канади, подалі від проблем. Помічником у цій роботі стає його мама.

"Мої думки тихі" 2019: дивіться трейлер