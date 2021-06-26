Онлайн-кінотеатр Такфлікс підготував для нас добірку з 5-ти незабутніх фільмів про дивовижні Карпати під назвою "Я піду в далекі гори" – переглядаємо і насолоджуємося!
Цікаво 100 шедеврів українського кінематографа за версією кінокритиків
"Я піду в далекі гори" – це п'ять знакових фільмів про Карпати, що визначають образ гір в українській культурі. Гори постають як простір нестримної свободи, автентичності, втечі. Тут можна знайти прихисток від метушні, позбутися нігілізму і відчути себе частиною вічності. Гірські полонини, звуки трембіт, гуцульський побут і закарпатська говірка, – Takflix запрошує в подорож Карпатами у кіно.
5 незабутніх фільмів про Карпати
-
"Тіні забутих предків"
Добірку відкриває улюблена кінокласика – стрічка Сергія Параджанова "Тіні забутих предків", що започаткувала "Карпатіану" на екрані. Режисер розумів, якщо він не відчуватиме гуцулів – стрічка не вийде. Тому навідувався на весілля й похорони, ходив на полонини до вівчарів і єдиний з усієї знімальної групи жив не в готелі, а у звичайній гуцульській сім'ї – як сам він казав – біля джерела натхнення. У 2016 році Гарвардський університет включив його до списку обов’язкових для перегляду студентам, які претендують на вищий ступінь у кінознавстві.
"Тіні забутих предків" 1965: дивіться відео онлайн
-
"Гуцулка Ксеня"
Запальний мюзикл Олени Дем'яненко "Гуцулка Ксеня" за участі кабаре Dakh Daughters змальовує Карпати зразка 1939 року – за мить до того, як їх окупували більшовики. У центрі комедії – молодий хлопець Яро, який живе в Америці. Однак парубок змушений повернутись до України, адже його батько перед смертю заповів 1 мільйон доларів. Та отримати немалу суму парубок зможе тільки після одруження зі свідомою українкою. Знайти наречену хлопець вирішує у колоритній Ворохті.
"Гуцулка Ксеня" 2019: перший трейлер до комедії
Читайте також "Нереальний КОПець" та "Черкаси": яке кіно подобається українцям за версією SWEET.TV
-
"Дім"
Короткий метр "Дім" Ірини Цілик про галицьку інтелігенцію, що покидає міські домівки і вирушає в ліси. 1940-ві роки, Славко і Нуся зупиняються на ночівлю в маленькій хатині, яка більше подібна на зимівку для худоби, ніж повноцінне житло. Однак, як тільки герої переступають поріг, вони опиняються у великій міській квартирі, та й самі герої виглядають як міська інтелігенція.
"Дім" 2016: дивіться тизер
-
"Жива ватра"
Це історія про трьох чоловіків різних поколінь, які живуть в українських Карпатах: 82-річниий Іван готується до похорону, 39-річний Василь вигодовує молодняк овець, тоді як 10-річний Іванко починає нове життя в школі-інтернаті в райцентрі. Та настане весна й усі троє піднімуться в гори вслід за вівчарським покликанням, якому все важче слідувати в сучасному світі.
"Жива ватра" 2016: дивіться трейлер
-
"Мої думки тихі"
А хітова трагікомедія Антоніо Лукіча "Мої думки тихі" обертає психологічну драму про стосунки матері і сина в дотепну і терапевтичну подорож Закарпаттям. За сюжетом молодий звукорежисер Вадим отримує замовлення – записати голоси закарпатських тварин. Це може стати його шансом назавжди залишити "незручну Україну" і переїхати до Канади, подалі від проблем. Помічником у цій роботі стає його мама.
"Мої думки тихі" 2019: дивіться трейлер