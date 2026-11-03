После просмотра этих фильмов хочется позвонить родителям: 5 современных картин, которые тронут до слез

Некоторые фильмы оставляют после себя гораздо больше, чем просто впечатления от просмотра. Они заставляют вспомнить самых близких людей, переосмыслить отношения с ними и не откладывать важные слова на потом.

24 Канал собрал пять современных фильмов, которые по-разному раскрывают тему семьи, родительской любви и связи между поколениями. Некоторые из этих историй заставят улыбнуться, другие – оставят с комком в горле.

"После солнца" (Aftersun, 2022)

Жанр: драма

Рейтинг IMDb: 7,6/10

Это одна из тех картин, после просмотра которых еще долго не хочется включать следующий фильм. В центре истории – 11-летняя Софи и ее отец Калум, которые проводят вместе отпуск на турецком курорте. Девочка наслаждается каждым мгновением рядом с папой, даже не догадываясь, что за его улыбкой скрываются переживания, о которых он не решается рассказать.

Спустя годы взрослая Софи пытается восстановить воспоминания об этом совместном путешествии и понять, каким на самом деле был ее отец. Режиссер Шарлотта Уэллс мастерски показывает, как детские воспоминания со временем приобретают совершенно иное значение.

"После солнца": смотреть трейлер онлайн

"Мы все незнакомцы" (All of Us Strangers, 2023)

Жанр: драма, мелодрама, фэнтези

Рейтинг IMDb: 7,6/10

А что бы вы сказали родителям, если бы получили возможность увидеть их еще раз? Именно вокруг этого непростого вопроса разворачивается сюжет британской драмы режиссера Эндрю Гэя.

Главный герой Адам, которого сыграл Эндрю Скотт, ведет одинокую жизнь в современном Лондоне. Однажды он знакомится с соседом Гарри (Пол Мескал), а впоследствии возвращается в дом своего детства. Там его ждет почти невозможная встреча: его родители, погибшие 30 лет назад, появляются такими, какими он их помнит с детства.

Адам получает шанс поговорить с мамой и папой, рассказать о своей взрослой жизни и задать вопросы, которые оставались без ответов годами.

"Мы все незнакомцы": смотреть трейлер онлайн

"Железный коготь" (The Iron Claw, 2023)

Жанр: биографическая драма, спортивная драма

Рейтинг IMDb: 7,5/10

Не все семейные истории состоят из безусловной поддержки и теплых объятий. Иногда самые большие раны люди получают именно от тех, от кого больше всего ждут любви.

Фильм режиссера Шона Дуркина основан на реальной истории семьи фон Эрих. В центре сюжета – братья, мечтающие добиться успеха в профессиональном рестлинге. Их отец Фриц, бывший спортсмен и тренер, упорно готовит сыновей к большим победам. Однако за стремлением сделать из них чемпионов скрывается жесткий контроль, постоянное давление и почти полное отсутствие права на собственный выбор.

Это непростая история о семейных ожиданиях, соперничестве и последствиях родительского влияния. Она напоминает, что любовь к детям не должна превращаться в требование соответствовать чужим мечтам.

"Железный коготь": смотреть онлайн трейлер

"Дикий робот" (The Wild Robot, 2024)

Жанр: анимация, приключения, фантастика, семейный

Рейтинг IMDb: 8,2/10

Неожиданно трогательную историю о родительстве рассказывает даже анимационный фильм. "Дикий робот" режиссера Криса Сандерса доказывает, что для настоящей любви не нужны ни общая кровь, ни одинаковая природа.

По сюжету робот Роз оказывается на необитаемом острове, где ей приходится приспосабливаться к жизни среди диких животных. Однажды она становится приемной мамой маленького гусенка Брайтбилла. Сначала Роз ничего не знает о воспитании и заботе, однако постепенно учится защищать малыша, помогать ему взрослеть и отпускать в самостоятельную жизнь.

За красивой анимацией скрывается очень взрослая тема: настоящие родители – это не всегда те, кто подарил жизнь, а прежде всего те, кто оставался рядом, когда это было больше всего нужно.

"Дикий робот": смотреть трейлер онлайн

"Ты веришь в Бога? Это я, Маргарет" (Are You There God? It's Me, Margaret, 2023)

Жанр: комедия, драма, семейный

Рейтинг IMDb: 7,3/10

Еще одна картина, которая заставляет по-новому взглянуть на отношения между мамой и дочерью, – экранизация популярного романа Джуди Блум.

Одиннадцатилетняя Маргарет вместе с родителями переезжает в новый город. Ее ждут перемены, новые знакомства, первые шаги во взрослую жизнь и множество вопросов о себе и мире. В этот непростой период девочка пытается найти свое место, а ее мама Барбара тоже переживает личные перемены и учится начинать жизнь на новом месте.

Особую роль в этой истории играет и бабушка Маргарет, которая помогает внучке лучше понять себя. Так фильм постепенно раскрывает три поколения женщин, их переживания, различия и любовь друг к другу.

"Ты веришь в Бога? Это я, Маргарет": смотреть трейлер онлайн

Если же после этих историй захочется открыть для себя еще больше кинематографических новинок, стоит обратить внимание на фильмы, вышедшие на экраны в октябре. Среди них есть фильмы на разное настроение и для разной компании.