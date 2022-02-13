5 трогательных сцен о любви в самых известных фильмах и сериалах

Редакция Кино 24 подобрала одни из самых чувствительных, самых милых и романтичных сцен, которые вы могли видеть в фильмах. О предложении руки и сердца, признании в любви, первых поцелуях, которые невозможно забыть, – читайте в материале.

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"Как я встретил вашу маму": речь Теда "45 дней"

Учитывая, что большинство любовных сцен в сериале "Как я встретил вашу маму" включают суперпару Маршалла и Лили, вам может быть интересно, почему мы выбрали Теда. Что ж, его эмоциональная речь просто больше всего задела поклонников шоу, в котором девять сезонов.

Сериал "Как я встретил вашу маму" выходил на экранах с 2005 по 2014 год. За время существования проекта вышло 208 эпизодов, каждый из которых смешил зрителей до слез, ведь каждый раз Тед был убежден, что нашел особую женщину, и со своими друзьями попадал во все новые приключения.

"Как я встретил вашу маму": речь Теда "45 дней"

"Дневник памяти": финальная сцена

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В финальной трогательной сцене как раз создатели фильма показали весь смысл истории многолетней любви.

Драма "Дневник памяти" 2004 года рассказывает историю влюбленной пары – аристократки Элли и парня из бедной семьи Ноя. Еще в годы своей юности, в 1940 годы, они влюбляются друг в друга. Однако, по сюжету ленты, их любовь должна пройти через сложные жизненные перипетии, которые одолеть может не каждый.

"Дневник памяти": смотрите трогательную финальную сцену

"Девушки Гилмор": первый поцелуй Люка и Лорелай

В этой сцене мы видим, как Люк и Лорелай страстно спорят, а затем целуют впервые друг друга. Конечно, это чрезвычайно романтический момент, пока в него не вмешался Кирк.

"Девочки Гилмор" – это история матери-одиночки Лорелай Гилмор и ее дочери Рори. Эти девушки не просто мать и дочь, но и лучшие подруги. Они вместе проходят через взлеты и падения, делятся переживаниями и радостями.

"Девушки Гилмор": первый поцелуй Люка и Лорелай

"Когда Гарри встретил Салли": признание в любви

Речь Гарри стала самой трогательной сценой в фильме, более того, позже ее начали цитировать в легендарных книгах и кинолентах.

По сюжету фильма, Гарри и Салли знают друг друга еще со школы, поэтому убеждены, что между ними может быть только дружба. Главные герои пытаются найти свою любовь, поиски которой всегда сводятся к их встрече.

"Когда Гарри встретил Салли": признание в любви

"Неспящие в Сиэтле"

Этот фильм настолько милый, что трудно выделить какую-то одну самую трогательную сцену. Еще с самого начала главные герои захватывают читателя и не отпускают.

События мелодрамы разворачиваются перед самым Рождеством. Молодой архитектор Сэм пережил потерю любимой жены и не стремится искать новые отношения. Однако его сын Джона имеет другое мнение: он не может смириться с тем, что папа одинок, и всеми силами пытается найти ему пару. И вот в эфире ночного радио звучит детский голос, который ищет жену для своего отца и рассказывает, насколько хорош Сэм.

"Неспящие в Сиэтле": смотрите трейлер