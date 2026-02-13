24 Канал подготовил подборку фильмов для тех, кто проведет День влюбленных наедине. Праздник – это не повод грустить, даже если вы без пары. Устройте себе киновечер и отдохните.

Какие фильмы посмотреть наедине?

"Когда Гарри встретил Салли" (1989)

Рейтинг IMDb: 7.7/10

В 1977 году Гарри Бернс и Салли Олбрайт закончили Чикагский университет и отправились в Нью-Йорк. Девушка должна учиться в школе журналистики, а парень – работать. Во время поездки они говорят на тему дружбы между мужчиной и женщиной. После этого главные герои теряют связь.

В 1982 году Гарри и Салли встречаются на борту самолета, а еще через пять лет – в книжном магазине. Что же их ждет, и существует ли дружба между мужчиной и женщиной?

"Джейн Эйр" (2011)

Рейтинг IMDb: 7.3/10

Фильм, снят на основе одноименного романа английской писательницы Шарлотты Бронте. Это история о Джейн Эйр, родители которой умерли от тифа, поэтому девушка жила в доме тети. Позже ее отправили на обучение в пансионат, где нужно было придерживаться строгих правил.

В 18-летнем возрасте Джейн устраивается работать гувернанткой Адель Варанс, которая является воспитательницей Эдварда Рочестера. Мужчина редко бывает в имении, однако иногда таки общается с девушкой. Главную героиню заинтересовывает ее работодатель, хотя он и старше на двадцать лет.

Вскоре между Джейн и Эдвардом возникают чувства, однако их счастье может разрушиться из-за страшной семейной тайны хозяина дома.

"Горбатая гора" (2005)

Рейтинг IMDb: 7.7/10

В 1963 году владелец ранчо Джо Агир нанимает Джека Твиста и Эниса Дел Мара на работу: они должны пасти овец. Однажды ночью на горе Брокбек Джек начинает ухаживать за Энисом, а тот отвечает ему взаимностью.

Энис женится на своей давней возлюбленной Альме, а Джек женится на товарищке по родео, однако в течение двух лет мужчины переживают очень болезненный роман.

"Дневник памяти" (2004)

Рейтинг IMDb: 7.8/10

В фильме рассказывается об отношениях Ноя и Элли, которые родом из Северной Каролины и происходят из разных социальных классов. Они вместе проводят незабываемое лето, однако затем влюбленных разделяют родители, а затем – Вторая мировая война.

После войны жизнь парня и девушки меняется. Элли обручилась с бизнесменом, а Ной жил в старом отреставрированном доме, оставшись наедине со своими воспоминаниями. Когда Элли узнает об этом, то решает найти любимого.

Какие фильмы посмотреть паре?