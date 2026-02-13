24 Канал підготував добірку фільмів для тих, хто проведе День закоханих наодинці. Свято – це не привід сумувати, навіть якщо ви без пари. Влаштуйте собі кіновечір та відпочиньте.

Теж цікаво Що подивитися тим, хто ненавидить День закоханих

Які фільми подивитись наодинці?

"Коли Гаррі зустрів Саллі" (1989)

Рейтинг IMDb: 7.7/10

У 1977 році Гаррі Бернс і Саллі Олбрайт закінчили Чиказький університет і відправились до Нью-Йорка. Дівчина має навчатися у школі журналістики, а хлопець – працювати. Під час поїздки вони говорять на тему дружби між чоловіком та жінкою. Після цього головні герої втрачають зв'язок.

У 1982 році Гаррі та Саллі зустрічаються на борту літака, а ще через п'ять років – у книгарні. Що ж на них чекає, та чи існує дружба між чоловіком та жінкою?

"Коли Гаррі зустрів Саллі": дивіться онлайн трейлер фільму

"Джейн Ейр" (2011)

Рейтинг IMDb: 7.3/10

Фільм, знятий на основі однойменного роману англійської письменниці Шарлотти Бронте. Це історія про Джейн Ейр, батьки якої померли від тифу, тож дівчина жила в будинку тітки. Пізніше її відправили на навчання в пансіонат, де потрібно було дотримуватися суворих правил.

У 18-річному віці Джейн влаштовується працювати гувернанткою Адель Варанс, яка є вихователькою Едварда Рочестера. Чоловік рідко буває у маєтку, проте інколи таки спілкується з дівчиною. Головну героїню зацікавлює її роботодавець, хоча він і старший на двадцять років.

Незабаром між Джейн та Едвардом виникають почуття, проте їхнє щастя може зруйнуватися через страшну сімейну таємницю господаря будинку.

"Джейн Ейр": дивіться онлайн трейлер фільму

"Горбата гора" (2005)

Рейтинг IMDb: 7.7/10

У 1963 році власник ранчо Джо Агір наймає Джека Твіста та Еніса Дел Мара на роботу: вони повинні пасти овець. Одного разу вночі на горі Брокбек Джек починає залицятися до Еніса, а той відповідає йому взаємністю.

Еніс одружується зі своєю давньою коханою Альмою, а Джек бере шлюб з товаришкою по родео, проте протягом двох років чоловіки переживають дуже болісний роман.

"Горбата гора": дивіться онлайн трейлер фільму

"Щоденник пам'яті" (2004)

Рейтинг IMDb: 7.8/10

У фільмі розповідається про стосунки Ноя та Еллі, які родом з Північної Кароліни й походять з різних соціальних класів. Вони разом проводять незабутнє літо, проте потім закоханих розділяють батьки, а згодом – Друга світова війна.

Після війни життя хлопця та дівчини змінюється. Еллі заручилась з бізнесменом, а Ной мешкав у старому відреставрованому будинку, залишившись наодинці зі своїми спогадами. Коли Еллі дізнається про це, то вирішує знайти коханого.

"Щоденник пам'яті": дивіться онлайн трейлер фільму

Які фільми подивитись парі?