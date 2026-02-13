24 Канал підготував добірку фільмів для тих, хто проведе День закоханих наодинці. Свято – це не привід сумувати, навіть якщо ви без пари. Влаштуйте собі кіновечір та відпочиньте.

Які фільми подивитись наодинці?

"Коли Гаррі зустрів Саллі" (1989)

  • Рейтинг IMDb: 7.7/10

У 1977 році Гаррі Бернс і Саллі Олбрайт закінчили Чиказький університет і відправились до Нью-Йорка. Дівчина має навчатися у школі журналістики, а хлопець – працювати. Під час поїздки вони говорять на тему дружби між чоловіком та жінкою. Після цього головні герої втрачають зв'язок.

У 1982 році Гаррі та Саллі зустрічаються на борту літака, а ще через п'ять років – у книгарні. Що ж на них чекає, та чи існує дружба між чоловіком та жінкою?

"Коли Гаррі зустрів Саллі": дивіться онлайн трейлер фільму

"Джейн Ейр" (2011)

  • Рейтинг IMDb: 7.3/10

Фільм, знятий на основі однойменного роману англійської письменниці Шарлотти Бронте. Це історія про Джейн Ейр, батьки якої померли від тифу, тож дівчина жила в будинку тітки. Пізніше її відправили на навчання в пансіонат, де потрібно було дотримуватися суворих правил.

У 18-річному віці Джейн влаштовується працювати гувернанткою Адель Варанс, яка є вихователькою Едварда Рочестера. Чоловік рідко буває у маєтку, проте інколи таки спілкується з дівчиною. Головну героїню зацікавлює її роботодавець, хоча він і старший на двадцять років.

Незабаром між Джейн та Едвардом виникають почуття, проте їхнє щастя може зруйнуватися через страшну сімейну таємницю господаря будинку.

"Джейн Ейр": дивіться онлайн трейлер фільму

"Горбата гора" (2005)

  • Рейтинг IMDb: 7.7/10

У 1963 році власник ранчо Джо Агір наймає Джека Твіста та Еніса Дел Мара на роботу: вони повинні пасти овець. Одного разу вночі на горі Брокбек Джек починає залицятися до Еніса, а той відповідає йому взаємністю.

Еніс одружується зі своєю давньою коханою Альмою, а Джек бере шлюб з товаришкою по родео, проте протягом двох років чоловіки переживають дуже болісний роман.

"Горбата гора": дивіться онлайн трейлер фільму

"Щоденник пам'яті" (2004)

  • Рейтинг IMDb: 7.8/10

У фільмі розповідається про стосунки Ноя та Еллі, які родом з Північної Кароліни й походять з різних соціальних класів. Вони разом проводять незабутнє літо, проте потім закоханих розділяють батьки, а згодом – Друга світова війна.

Після війни життя хлопця та дівчини змінюється. Еллі заручилась з бізнесменом, а Ной мешкав у старому відреставрованому будинку, залишившись наодинці зі своїми спогадами. Коли Еллі дізнається про це, то вирішує знайти коханого.

"Щоденник пам'яті": дивіться онлайн трейлер фільму

Які фільми подивитись парі?

  • "Люблю тебе ненавидіти" (2024) – це романтична комедія зі Сідні Свіні та Ґленом Пауеллом у головних ролях про хлопця та дівчину, яким доводиться вдавати пару.

  • "Відпочинок за обміном" (2006) – це історія про Аманду та Айріс, які живуть у різних країнах і перед Різдвом вирішують помінятися будинками. У кожної з них виникає роман з місцевими чоловіками.

  • "Винні зірки" (2014) – у фільмі розповідається про Гейзел Грейс Ланкастер, якій діагностували рак. На групі підтримки дівчина знайомиться з хлопцем. Так, вони закохуються одне в одного.