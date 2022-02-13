Редакція Кіно 24 дібрала одні з найсентиментальніших, наймиліших і найромантичніших сцен, які ви могли бачити у кінострічках. Про пропозицію руки й серця, признання в коханні, перші поцілунки, які неможливо забути, – читайте в матеріалі.

Не пропустіть Створено в Голлівуді: в яких стрічках можна побачити вигадані азартні ігри

5 зворушливих сцен про кохання у найвідоміших фільмах та серіалах

"Як я зустрів вашу маму": промова Теда "45 днів"

Враховуючи, що більшість любовних сцен в серіалі "Як я зустрів вашу маму" включають суперпару Маршалла та Лілі, вам може бути цікаво, чому ми вибрали Теда. Що ж, його емоційна промова просто найбільше зачепила шанувальників шоу, яке має дев’ять сезонів.

Серіал "Як я зустрів вашу маму" виходив на екранах з 2005 до 2014 року. За час існування проєкту вийшло 208 епізодів, кожен з яких смішив глядачів до сліз, адже щоразу Тед був переконаний, що знайшов особливу жінку, та зі своїми друзями потрапляв у все нові пригоди.

"Як я зустрів вашу маму": промова Теда "45 днів"

Зимові вечори особливо довгі, якщо проводити їх без SlotoKing. Це онлайн-казино допоможе поринути в атмосферу азартного королівства та запропонує вам десятки топових ігор, які принесуть справжнє задоволення.

"Щоденник пам’яті": фінальна сцена

У фінальній зворушливій сцені якраз творці фільму показали весь сенс історії багатолітнього кохання.

Драма "Щоденник пам'яті" 2004 року розповідає історію закоханої пари – аристократки Еллі та хлопця з бідної родини Ноя. Ще в роки своєї юності, в 1940 роки, вони закохуються одне в одного. Однак, за сюжетом стрічки, їхнє кохання повинно пройти через складні життєві перипетії, які здолати може не кожен.

"Щоденник пам’яті": дивіться зворушливу фінальну сцену

"Дівчата Гілмор": перший поцілунок Люка і Лорелай

У цій сцені ми бачимо, як Люк та Лорелай пристрасно сперечаються, а потім цілують вперше одне одного. Звісно, це надзвичайно романтичний момент, допоки в нього не втрутився Кірк.

"Дівчата Гілмор" – це історія матері-одиначки Лорелай Гілмор і її доньки Рорі. Ці дівчата не просто мати й дочка, а й найкращі подруги. Вони разом проходять через злети й падіння, діляться переживаннями й радощами.

"Дівчата Гілмор": перший поцілунок Люка і Лорелай

"Коли Гаррі зустрів Саллі": признання в коханні

Промова Гаррі стала найзворушливішою сценою у фільмі, ба більше, пізніше її почали цитувати у легендарних книгах та кінострічках.

За сюжетом фільму, Гаррі та Саллі знають один одного ще зі школи, тому переконані, що між ними може бути тільки дружба. Головні герої намагаються знайти своє кохання, пошуки якого завжди зводяться до їхньої зустрічі.

"Коли Гаррі зустрів Саллі": признання в коханні

"Несплячі в Сієтлі"

Цей фільм настільки милий, що важко виділити якусь одну найзворушливішу сцену. Ще від самого початку головні герої захоплюють читача і не відпускають.

Події мелодрами розгортаються перед самим Різдвом. Молодий архітектор Сем пережив втрату коханої дружини та не прагне шукати нові стосунки. Однак його син Джона має іншу думку: він не може змиритися з тим, що тато самотній, і всіма силами намагається знайти йому пару. І ось в ефірі нічного радіо звучить дитячий голос, який шукає дружину для свого батька і розповідає, наскільки хорошим є Сем.

"Несплячі в Сієтлі": дивіться трейлер