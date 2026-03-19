Новый триллер с Дав Камерон в главной роли, который будет держать в напряжении до последнего

18 февраля 2026 года на Amazon Prime Video состоялась премьера эротического триллера "56 дней". Сериал, основанный на одноименном романе Кэтрин Райан Говард, уже начинает набирать популярность среди зрителей.

Сериал идеально подойдет для людей, которым всегда не хватает времени, ведь его можно посмотреть за несколько дней или даже за день.

О чем сериал "56 дней"?

Количество сезонов : 1

: 1 Количество серий : 8

: 8 Рейтинг IMDb: 6.7/10

В сериале рассказывается об отношениях между Оливером и Сиарой, которые начинаются после встречи в супермаркете. Проходит 56 дней и в их квартире находят труп. Теперь детективы пытаются раскрыть правду.

Триллер "56 дней" удивит вас своими неожиданными поворотами сюжета и будет держать в напряжении до последнего эпизода. Главные роли сыграли Эван Джогия и Дав Камерон. В январе в комментарии People актриса сказала, что их герои – "глубоко одинокие люди, которых не просто тянет друг к другу, а связывает травма".

Их роман - это химическая реакция, что подпитывается одержимостью и надеждой на понимание, поэтому скорость и интенсивность их отношений казались эмоционально правдоподобными для экранной игры,

– поделилась Камерон.

"56 дней": смотрите онлайн трейлер сериала

Кто сыграл в сериале?

Эван Джогия – Оливер Кеннеди

– Оливер Кеннеди Дав Камерон – Сиера Уайз

– Сиера Уайз Карла Соуса – Ли Риардон

– Ли Риардон Дориан Миссик – Карл Коннолли

Интересно, что между книгой и экранизацией есть несколько отличий. Например, события романа разворачиваются в Дублине во время пандемии COVID-19, из-за которой Оливер и Сиера вынуждены проводить много времени вместе. А вот сериал переносит зрителей в Бостон. Однако создатели триллера заверили, что он должен быть таким же "удовлетворительным".