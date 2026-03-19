Новий трилер з Дав Камерон у головній ролі, який триматиме у напрузі до останнього

18 лютого 2026 року на Amazon Prime Video відбулась прем'єра еротичного трилеру "56 днів". Серіал, заснований на однойменному романі Кетрін Раян Говард, уже починає набирати популярності серед глядачів.

Серіал ідеально підійде для людей, яким завжди не вистачає часу, адже його можна подивитися за кілька днів або навіть за день.

Про що серіал "56 днів"?

Кількість сезонів : 1

: 1 Кількість серій : 8

: 8 Рейтинг IMDb: 6.7/10

У серіалі розповідається про стосунки між Олівером і Сіарою, які розпочинаються після зустрічі в супермаркеті. Проходить 56 днів і у їхній квартирі знаходять труп. Тепер детективи намагаються розкрити правду.

Трилер "56 днів" здивує вас своїми несподіваними поворотами сюжету і триматиме в напрузі до останнього епізоду. Головні ролі зіграли Еван Джогія та Дав Камерон. У січні у коментарі People акторка сказала, що їхні герої – "глибоко самотні люди, яких не просто тягне одне до одного, а пов'язує травма".

Їхній роман — це хімічна реакція, що підживлюється одержимістю та надією на розуміння, тому швидкість та інтенсивність їхніх стосунків здавалися емоційно правдоподібними для екранної гри,

– поділилась Камерон.

"56 днів": дивіться онлайн трейлер серіалу

Хто зіграв у серіалі?

Еван Джогія – Олівер Кеннеді

– Олівер Кеннеді Дав Камерон – Сієра Вайз

– Сієра Вайз Карла Соуса – Лі Ріардон

– Лі Ріардон Доріан Міссік – Карл Конноллі

Цікаво, що між книгою та екранізацією є кілька відмінностей. Наприклад, події роману розгортаються у Дубліні під час пандемії COVID-19, через яку Олівер і Сієра змушені проводити багато часу разом. А от серіал переносить глядачів до Бостона. Проте творці трилеру запевнили, що він має бути таким же "задовільним".