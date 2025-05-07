"То, что произойдет за этими стенами, изменит все": где смотреть фильм "Конклав" онлайн
- В Сикстинской капелле начнется Конклав для избрания нового Папы Римского после 9-дневного траура по Папе Франциску.
- Фильм "Конклав" об интригах Ватикана можно посмотреть онлайн на медиасервисе MEGOGO, сюжет которого сосредоточен на кардинале Лоуренсе и его попытках избрать Папу.
Уже сегодня, 7 мая 2025 года, в Сикстинской капелле начнется Конклав для избрания нового Папы Римского. Это историческое событие происходит после 9-дневного траура по Папе Франциску.
Этот процесс может длиться долго, но мир узнает об избрании нового Папы через белый дым из дымохода над Сикстинской капеллой. А пока все в ожидании – самое время посмотреть фильм "Конклав", который рассказывает об интригах Ватикана. Где смотреть ленту – узнаете на Кино 24.
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Фильм "Конклав": где смотреть онлайн и что известно о сюжете
Если вы хотите посмотреть фильм "Конклав", то это можно сделать онлайн на медиасервисе MEGOGO. По сюжету ленты, премьера которой состоялась в 2024 году, настало время избрания нового Папы Римского.
За всю организацию этого сакрального события отвечает прогрессивный кардинал Лоуренс, который быстро оказывается в эпицентре тайных заговоров и церковных интриг, способных пошатнуть устоявшиеся устои древнейшей институции в мире.
"Конклав": смотрите онлайн трейлер фильма
Лоуренс возлагает надежды на кардинала Беллини – единственного, кто, по его мнению, способен привести церковь в современность. Но со временем становится очевидно: Беллини не готов к решительным переменам. После речи Лоуренса, которая должна была стать призывом к единству, Беллини воспринимает его не как союзника, а как угрозу.
Если эти двое не смогут найти общий язык, трон Святого Петра может достаться кардиналу Тедеско – убежденному консерватору, который отвергает любые либеральные идеи и нововведения.