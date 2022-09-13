Наше воображение рисует героев совсем не такими, как их изображают известные режиссеры, хотя и они достойны Оскара. Если вы в поиске интересной книги, чтобы почитать осенью, или же не можете выбрать фильм для осеннего вечера – мы радостно вам в этом поможем.

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7 экранизированных книг, по которым сняли достойные киноленты

"Патрик Мелроуз. Не обращай внимания", Эдвард Сент-Обин

Книги о жизни Патрика Мелроуза, выросшего в богатой английской семье, зависевшей от правил и учреждений, покорили многих читателей во всем мире. Патрик еще смолоду страдал от алкоголя, наркотиков и жизни, которая не имела смысла, кроме денег. История о пути его становления, деградации и развитии. Удивительно реалистичные, драматические и мощные книги. Эдвард Сент-Обин остро и иронически препарирует человеческие души, показывая читателю не слишком приятные человеческие стороны.



Обложка книги "Патрик Мелроуз. Не обращай внимания" / Фото издательства "Фабула"

Режиссер Эдвард Бергер снял британско-американский драматический минисериал "Патрик Мелроуз" с Бенедиктом Камбербетчем в главной роли. Экранизация романа получила две награды "Лучший минисериал" и "Лучший актер".

"Патрик Мэлроуз": смотрите трейлер сериала

"Правила дома сидра", Джон Ирвинг

Самый характерный роман американского писателя и сценариста Джона Ирвинга. Необычный и многоплановый сюжет этой книги – это совсем не то, что делает ее особенной. Это история о сироте, которого так и не усыновили. Выраставший в приюте парень рядом с акушером и директором убежища, который тайком делал незаконные аборты. Книга о рабочих мигрантах, о верности супругов, инцесте и праве на поступок, о войне и насилии над женщинами, о выборе каждого героя в этом романе, что всегда несет за собой последствия. Ирвинг с невероятной чуткостью воспроизводит каждого своего персонажа.

Обложка книги Джона Ирвинга / Фото издательства "Фабула"

В 1999 году роман "Правила дома сидра" был экранизирован режиссером Лассе Галльстремом. В главных ролях фильма "Правила виноделов" сыграли актеры Тоби Магвайр и Шарлиз Терон, а сам писатель получил международную премию Оскар за создание сценария драматической ленты.

"Правила виноделов": смотрите трейлер

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"Гарет Джонс. Человек, который слишком много знал", Мирослав Влеклый

Биографическая книга польского репортера Мирослава Влеклого о валлийском журналисте Гарете Джонсе. Именно он первым рассказал миру шокирующую и болезненную правду о Голодоморе в Украине. Мирослав воспроизвел путешествия Гарета в коммунистическую империю 1930-х годов, а также подробно и увлекательно рассказал драматическую историю его жизни и смерти. Джонс один из немногих жителей Запада, отважившихся открыть реальные факты о положении жителей СССР. Он своими глазами видел советские преступления, смерть от голода и людоедство. По возвращении на Запад он рассказывает миру правду о "коммунистическом рае" и покидает жизнь при достаточно загадочных обстоятельствах.

Интересно, что Агнешка Голланд, срежиссировавшая ленту "Цена правды" о Гарете Джонсе, написала об этой книге: "Я очень благодарна за эту книгу. Она удивительно дополнила фильм "Цена правды". Честный, мощный рассказ".



Обложка книги о Гарете Джонсе / Фото из Якаба

"Престиж", Кристофер Прист

Фантастический роман британского писателя Кристофера Приста с элементами мистики. Повесть рассказывает историю ожесточенного соперничества двух иллюзионистов, что поднимает их на вершину карьеры, но имеет безвозвратные и ужасающие последствия для последующих поколений. Это история фальшивости и дерзости и чем дальше, тем напряженнее становится их противостояние: уникальность номеров и битва настоящих технологий, позволяющих телепортировать тела, а также привлечение изобретателя Николя Тесли. Острые персонажи, описания трюков, кураж 19 века и острая реалистичность.

Обложка книги "Престиж" / Фото издательства "Фабулы"

Режиссер Кристофер Нолан снял одноименный фильм по роману Приста. В главных ролях такие звезды Голливуда, как Скарлетт Йоганссон, Хью Джекман, Кристиан Бэйл, Дэвид Бови и Майкл Кейн.

"Престиж": смотрите трейлер

"Воды слонам", Сара Груэн

Удивительный, пронзительный сюжет романа от канадской писательницы Сары Груэн "Воды слонам". На страницах книги – драматическая история осиротевшего Якова, вынужденного покинуть обучение в престижном университете в начале Великой депрессии. Парню удалось иметь хоть какую-то работу. Мир цирка стал для него одновременно спасением и настоящим адом. В книге – воспоминания молодости Иакова о жизни с странствующим цирком, полным уродов и клоунов, боли и гнева, страсти и любви, жестокости и человечности. Иаков вспоминает свое знакомство с красавицей Марлен, а еще с непослушной слонихой по имени Рози, придавшей самый большой сюрприз книге.



Обложка книги "Воды слонам" / Фото издательства "Фабула"

Роман настолько поразил режиссера Фрэнсиса Лоуренса, что тот снял одноименный кинофильм с Робертом Паттинсоном и Риз Уизерспун в главных ролях.

"Воды слонам": смотрите трейлер

"Дюна", Фрэнк Герберт

Один из шести романов фантастической саги Фрэнка Герберта. Научно-фантастический роман по своей популярности обогнал даже "Властелина колец". Сюжет романа разворачивается в далеком будущем, в вымышленной вселенной Галактической империи вокруг семьи Атридов, получивших во владение пустынную планету Арракис (так называемую Дюну). Там есть уникальное вещество — меланж. Это пряности, продлевающие жизнь и повышающие умственные способности, силы и только благодаря им возможные межзвездные путешествия. Молодому Полу Артриду, наследнику знатной семьи, нужно сохранить жизнь и Империю, а еще навсегда изменить враждебную природу Дюны.



Обложка книги "Дюна" 2017 года / Фото из Якаба

По мотивам книг Герберта, режиссер Дэни Вильнев по сценарию Эрика Рота, Джона Спайтса и Вильнева создал научно-фантастический одноименный фильм. Главные роли сыграли Тимоти Шаламе и Зендея.

"Дюна": смотрите трейлер

"Дом Гуччи: сенсационная история убийства, безумия, гламура и вожделения", Сара Гей Форден

История о знаменитой семье и заказной смерти итальянского бизнесмена Маурицио Гуччи. Сюжет книги разворачивается удивительно динамично и остро. Сама же книга американской журналистки – документальная, однако читается как художественная история и считается одной из лучших в своем жанре. Сара Форден объединила личную драматическую историю семьи Гуччи и рассказала о взлетах и падениях мирового бренда. В книге есть заслуги высокой моды, страстный итальянский нрав, корпоративные раздоры, обремененные заказным убийством.

Обложка книги "Дом Гуччи" / Фото издательства "Фабула"

В ноябре прошлого года в прокат вышла одноименная экранизация оскароносного режиссера Ридли Скотта с участием выдающихся актеров, таких как Джереми Айронс, Адам Драйвер, Джаред Лето, Аль Пачино и Роберт Де Ниро, а также Леди Гаги, какая? по мнению кинокритиков? лучше всего справился со своей ролью Патриции Реджани.

"Дом Гуччи": смотрите трейлер