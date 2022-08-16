Самый первый в списке – сериал о войне россии против Украины "Украина в огне 2". Соавтор проекта в интервью 24 каналу отмечал, что сейчас "у нас есть кинематографическая революция – эпоха, когда очевидец может фиксировать события, мгновенно обнародовать их, становясь сотворцем кино".

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50 документальных фильмов по Украине по версии IMDb

Следует отметить, что в список вошли новейшие фильмы и сериалы, а также создание в 1900-х годах. Фильмы в списке расположены по рейтингу.

  1. "Украина в огне 2" (2022 год –);
  2. "Человек с киноаппаратом" (1929 год);
  3. "Энтузиазм. Симфония Донбасса" (1930 год);
  4. "Битва за нашу Советскую Украину" (1943 год);
  5. "Солнечное племя" (1944 год);
  6. "Зима в огне" (2015);
  7. "Биосфера! Время осознания" (1974 год);
  8. "Семь шагов за горизонт" (1968 год);
  9. "Добровольцы Божьей чаты" (2015 год);
  10. "Сердце мамы Гонгадзе" (2017 год);
  11. "Сильные духом" (2018 год);
  12. "Ближайшие к Богу" (2016 год);
  13. "Крым, как это было" (2016 год);
  14. "Живой костер" (2015 год);
  15. "Явных проявлений нет" (2018 год);
  16. "Переломный момент: Война за демократию в Украине" (2017);
  17. "Миф (II)" (2018 год);
  18. "Вердикт 19" (2019 год);
  19. "Невидимый батальон" (2017 год);
  20. "Земля голубая, будто апельсин" (2020 год);
  21. "Тетрадь войны" (2020 год);
  22. "Бес" (2020 год);
  23. "Серебряная Земля. Хроника Карпатской Украины" (1919 – 1939 годы);
  24. "Портрет на фоне гор" (2019);
  25. "Многое лето. Стойко" (2020 год);
  26. "Сумерки" (2014 год);
  27. "Вторжение на Байконур" (2020 год);
  28. "Майдан" (2014 год);
  29. "Чернобыль – Хроника тяжелых недель" (1987 год);
  30. "Сильнее, чем оружие" (2014 год);
  31. "Мариуполис" (2016 год);
  32. "Домашние игры" (2018 год);
  33. "Пенальти правосудия" (2013);
  34. "Дом "Слово" (2017 год);
  35. "Дыбук. История странствующих душ" (2015 год);
  36. "Назови свое имя" (2006 год);
  37. "Живые" (2009 год);
  38. "Лестница Якова" (2014 год);
  39. ЮКИ (2020 год);
  40. Auk nr 8 (2010);
  41. "Серы и сеньоры" (2013 год);
  42. "Красная Маланка" (2013 год);
  43. Ukraïner. The Movie (2019 год);
  44. "Голливуд над Днепром. Сны из Атлантиды" (2014 год);
  45. "Путники" (2005 год);
  46. "Украинские шерифы" (2015);
  47. "Довженко. Украинский Гомер кино" (2013 год);
  48. "1944. Депортация" (2019 год);
  49. "Кинематографист" (2017 год).

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