Самый первый в списке – сериал о войне россии против Украины "Украина в огне 2". Соавтор проекта в интервью 24 каналу отмечал, что сейчас "у нас есть кинематографическая революция – эпоха, когда очевидец может фиксировать события, мгновенно обнародовать их, становясь сотворцем кино".
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50 документальных фильмов по Украине по версии IMDb
Следует отметить, что в список вошли новейшие фильмы и сериалы, а также создание в 1900-х годах. Фильмы в списке расположены по рейтингу.
- "Украина в огне 2" (2022 год –);
- "Человек с киноаппаратом" (1929 год);
- "Энтузиазм. Симфония Донбасса" (1930 год);
- "Битва за нашу Советскую Украину" (1943 год);
- "Солнечное племя" (1944 год);
- "Зима в огне" (2015);
- "Биосфера! Время осознания" (1974 год);
- "Семь шагов за горизонт" (1968 год);
- "Добровольцы Божьей чаты" (2015 год);
- "Сердце мамы Гонгадзе" (2017 год);
- "Сильные духом" (2018 год);
- "Ближайшие к Богу" (2016 год);
- "Крым, как это было" (2016 год);
- "Живой костер" (2015 год);
- "Явных проявлений нет" (2018 год);
- "Переломный момент: Война за демократию в Украине" (2017);
- "Миф (II)" (2018 год);
- "Вердикт 19" (2019 год);
- "Невидимый батальон" (2017 год);
- "Земля голубая, будто апельсин" (2020 год);
- "Тетрадь войны" (2020 год);
- "Бес" (2020 год);
- "Серебряная Земля. Хроника Карпатской Украины" (1919 – 1939 годы);
- "Портрет на фоне гор" (2019);
- "Многое лето. Стойко" (2020 год);
- "Сумерки" (2014 год);
- "Вторжение на Байконур" (2020 год);
- "Майдан" (2014 год);
- "Чернобыль – Хроника тяжелых недель" (1987 год);
- "Сильнее, чем оружие" (2014 год);
- "Мариуполис" (2016 год);
- "Домашние игры" (2018 год);
- "Пенальти правосудия" (2013);
- "Дом "Слово" (2017 год);
- "Дыбук. История странствующих душ" (2015 год);
- "Назови свое имя" (2006 год);
- "Живые" (2009 год);
- "Лестница Якова" (2014 год);
- ЮКИ (2020 год);
- Auk nr 8 (2010);
- "Серы и сеньоры" (2013 год);
- "Красная Маланка" (2013 год);
- Ukraïner. The Movie (2019 год);
- "Голливуд над Днепром. Сны из Атлантиды" (2014 год);
- "Путники" (2005 год);
- "Украинские шерифы" (2015);
- "Довженко. Украинский Гомер кино" (2013 год);
- "1944. Депортация" (2019 год);
- "Кинематографист" (2017 год).
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