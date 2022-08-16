Найперший у списку – серіал про війну росії проти України "Україна в огні 2". Співавтор проєкту в інтерв’ю 24 каналу зазначав, що зараз "ми маємо кінематографічну революцію – епоху, коли очевидець може фіксувати події, миттєво оприлюднювати їх, стаючи співтворцем кіно".

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50 документальних фільмів про Україну за версією IMDb

Варто зазначити, що до списку увійшли новітні фільми та серіали, а також створенні у 1900-х роках. Фільми у списку розташовані за рейтингом.

"Україна в огні 2" (2022 рік –); "Людина з кіноапаратом" (1929 рік); "Ентузіазм. Симфонія Донбасу" (1930 рік); "Битва за нашу Радянську Україну" (1943 рік); "Сонячне плем’я" (1944 рік); "Зима у вогні" (2015 рік); "Біосфера! Час усвідомлення" (1974 рік); "Сім кроків за обрій" (1968 рік); "Добровольці Божої чоти" (2015 рік); "Серце мами Гонгадзе" (2017 рік); "Сильні духом" (2018 рік); "Найближчі до Бога" (2016 рік); "Крим, як це було" (2016 рік); "Жива ватра" (2015 рік); "Явних проявів немає" (2018 рік); "Переломний момент: Війна за демократію в Україні" (2017 рік); "Міф (II)" (2018 рік); "Вердикт 19" (2019 рік); "Невидимий батальйон" (2017 рік); "Земля блакитна, ніби апельсин" (2020 рік); "Зошит війни" (2020 рік); "Бєс" (2020 рік); "Срібна Земля. Хроніка Карпатської України" (1919 – 1939 роки); "Портрет на тлі гір" (2019 рік); "Многая літа. Стойко" (2020 рік); "Присмерк" (2014 рік); "Вторгнення на Байконур" (2020 рік); "Майдан" (2014 рік); "Чорнобиль — Хроніка важких тижнів" (1987 рік); "Сильніше, ніж зброя" (2014 рік); "Маріуполіс" (2016 рік); "Домашні ігри" (2018 рік); "Пенальті правосуддя" (2013 рік); "Будинок "Слово" (2017 рік); "Дибук. Історія мандрівних душ" (2015 рік); "Назви своє ім'я" (2006 рік); "Живі" (2009 рік); "Сходи Якова" (2014 рік); ЮКІ (2020 рік); Auk nr 8 (2010 рік); "Сери та сеньйори" (2013 рік); "Красна Маланка" (2013 рік); Ukraïner. The Movie (2019 рік); "Голлівуд над Дніпром. Сни з Атлантиди" (2014 рік); "Подорожні" (2005 рік); "Українські шерифи" (2015 рік); "Довженко. Український Гомер кіно" (2013 рік); "1944. Депортація" (2019 рік); "Кінематографіст" (2017 рік).

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