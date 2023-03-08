Без стереотипов: 8 лучших фильмов та аудио о сильных женщинах

Сегодня не нужно доказывать словами, что женщины невероятны. Они делают это каждый день своими поступками и достижениями.

Редакция Megogo и 24 Канал собрали для вас подборку фильмов, аудиокниг и даже настоящий манифест о женщинах, вдохновляющих своей несокрушимостью и красотой. Идеально посмотреть в Международный женский день и отдохнуть.

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Женский манифест "Ты великая сила"

Они меняют мир, совершают грандиозные открытия и вдохновляют искусством миллионы. Они воспитывают поколения, спасают жизнь и ведут борьбу на фронте. Этот манифест о силе и таланте женщин в Украине и мире. Он создан Megogo Live и ООН Женщины, чтобы в который раз напомнить "как ты нужна этому миру". Песню исполняют украинские певицы: Крошка, Roxolana, Круть и Тонка.

Подойдет, если хочется: почувствовать энергию внутри и послушать песню, которая вдохновит и засядет надолго в голове.

Женский манифест "Ты великая сила": смотрите видео

"Черная пантера: Ваканда навсегда"

No, woman, no cry – звучит саунд к фильму Marvel. И героини здесь действительно не из плачущих и опускающих руки. После смерти Т'Чаллы независимость сверхразвитого африканского государства оказывается в руках королевы Рамонды и принцессы Шури. Заговор мировых правительств, охота на вибраниум, угроза от атлантического царства Толока. Кажется, это идеальный момент для юной девушки, чтобы обрести неземную силу Черной пантеры и защитить Ваканду.

Подойдет, если хочется: вдохновиться воинственными женщинами, посмотреть фильм с крутой графикой и погрузиться в другую реальность на 2,5 часа.

"Черная пантера: Ваканда навсегда": смотрите трейлер онлайн

"Девушка без комплексов"

С самого детства папа учил Эми истине – моногамности не существует. Странный совет маленькой девушке, но именно он и стал кредом этой яркой женщины. Наряд откровеннее, коктейли крепче, а мужчин забывать быстрее. Эти правила круто работали, но только до того рокового дня интервью с врачом Арони. После общей ночи Эми взяла от него трубку утром, а это уже серьезно. Похоже, все-таки найдется тот, кто изменит жизнь красавице.

Подойдет, если хочется: посмеяться над легкой комедией с Эми Шумер, получить дозу уверенности в себе и настроиться на позитив.

"Девушка без комплексов": смотрите трейлер онлайн

"Высокая нота"

Итак, задача следующая. Скромная ассистентка Мэгги хочет стать продюсершей популярной певицы, но пока просто носит ей кофе и восхваляет наряды. Легендарная Грейс Дэвис планирует записать новый альбом, но понимает: только раз в истории музыки темнокожая женщина за 40 создала реальный хит. Если их совместить, кажется, что успешного решения нет. Но мы просто пропустили немаловажную деталь: когда вперед ведет мечта — по силам абсолютно все!

Подойдет, если хочется: поверить в свои силы и желания, заглянуть за кулисы шоубиза и отдохнуть с легким, но вдохновенным сюжетом.

"Высокая нота": смотрите трейлер онлайн

"Перспективная девушка"

Все вокруг считали Кэсси перспективной девушкой, но личная трагедия кардинально изменила ее взгляды на жизнь. Теперь вместо слова "помощь" в ее глазах горит "месть". Так что охота начинается… Место: ночные клубы. Цель: насильники. Приманка: сама Кэсси в откровенной одежде, притворяющейся опьяненной. Ненависть затмила ей голову и привела к роковым последствиям, но как всегда найдется тот, кто сможет вдохновить и изменить жизнь к лучшему.

Подойдет, если хочется: немного "черного" юмора, увлекательной женской мести и запутанных криминальных сюжетов в стильном кино.

"Перспективная девушка": смотрите трейлер онлайн

"Гравитация"

Привлекательная женщина и специалист высокого уровня в инженерной сфере доктор Райан Стоун наконец впервые покинула Землю и увидела ее в иллюминаторе. Вместе с лейтенантом Ковальски и инженером Дасари ее ждали будничные для космонавтов задачи, но обломки военного российского спутника не обошли их шаттл. Теперь они оказались один на один с безграничной Вселенной. Существует ли в такой ситуации хоть ничтожная надежда на спасение?

Подойдет, если хочется: посмотреть фильм, который получил 7 премий Оскар и сидеть перед экраном в приятном напряжении вплоть до финала.

"Гравитация": смотрите трейлер

"Сила девушек"

Слушать: Megogo

Столько выдающихся украинок, как в этой аудиокниге, никогда не собирались в одном месте. И не только потому, что они творили в разных эпохах. Такое скопление таланта, профессионализма и энергии могло бы перевернуть мир. Екатерина Билокур, Леся Украинка, Лилия Пустовит, Лина Костенко, Ольга Харлан — и так до 50 имен. Их объединила полная верность своему призванию и не всегда простая жизнь. Это женщины с заглавной буквы, пополнить список которых по силам каждой.

Подойдет, если хочется: отложить все заботы и получить дозу мотивации, слушая историю выдающихся украинских женщин.

Постер в "Силу девушек" / Megogo

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"Роксолана"

Слушать: Megogo

Историю легендарной украинки, которая с рабыни стала обладательницей – знают все взрослые. А благодаря этой аудиокниге узнают еще и дети, потому что она создана именно для меньшего поколения. Как Настя Лисовская попала во дворец Сулеймана? Или все-таки ее звали совсем иначе? Почему в Турции Роксолана любят до сих пор? Эта аудиокнига откроет многие секреты и погрузит в эпоху Османской империи.

Подойдет, если хочется: погрузиться в исторические события, но сделать это в увлекательном формате даже вместе с детьми.

Постер к "Роксолане" / Megogo