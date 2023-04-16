В этой статье мы собрали 8 лучших комедий, которые подойдут для всей семьи и сделают ваши праздничные выходные незабываемыми. Выбирайте ленту и наслаждайтесь!

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8 лучших комедий для всей семьи

"Полицейский пес"

В фильме "Полицейский пес" рассказывается история Макса, ротвейлера, который может говорить и становится напарником детектива. Главные герои отправляются в Лас-Вегас, чтобы расследовать аферы по перепродаже редких животных на элитной выставке собак. Четвероногий детектив и агент ФБР объединяют свои усилия, чтобы наказать преступников и сделать мир немного лучше.

"Полицейский пес" 2018: трейлер

"Начать снова"

Грета – привлекательная девушка, любящая петь в заведениях. Недавно она развелась со своим парнем-музыкантом. Дэн – бывший уважаемый музыкальный продюсер, но сейчас его карьера стоит на месте. Однажды вечером, когда Дэн снова слишком напился в баре, он заметил Грету на сцене. Продюсер не смог отстоять и предложил молодой артистке записать альбом. Грета без промедления рискнула попробовать свои силы, а также доказать своему бывшему, предательскому парню, что она не хуже его. Но из-за нехватки средств, им придется записывать пластинку в очень неожиданных местах, таких как подземный переход или лодка.

"Начать снова" 2014: трейлер

"Родители легкого поведения"

Фрэнк и Нэнси – семейная пара, которая сталкивается с финансовыми проблемами в их бизнесе. Хотя они ответственные и серьезные люди, но не признаются своей дочери о своих проблемах. Чтобы избежать раскрытия, пара решила рисковать и переступать границу закона, проводя махинации. Это связано с привлечением алкоголя, что дает им дополнительную смелость.

"Отцы легкого поведения" 2019: смотрите трейлер

"Мужчина по имени Отто"

"Мужчина по имени Отто" – новая экранизация бестселлера "Мужчина по имени Уве" шведского писателя Фредрика Бакмана от режиссера Марка Форстера.

Отто Андерсон, шестьдесят три года, проживает на пригороде Питтсбурга. Поначалу кажется, что главный герой Отто ненавидит людей. Он тот же сосед, с которым не хочется встречаться. Мужчину раздражают любые проявления радости и даже человечности. Больше Отто докучает Марисоль – беременная мама двоих детей, недавно поселившаяся в доме по соседству. От нее Отто постоянно получает просьбы и вопросы. Каждый день происходит что-то, что мешает ему побыть в тишине. Он даже пытается совершить самоубийство, но постоянно что-то мешает. Муж чувствует себя комфортно только тогда, когда приходит на могилу к своей жене, недавно умершей.

"Мужчина по имени Отто": смотрите трейлер

"Стажер"

Это отличный выбор для того, чтобы расслабиться после долгого дня. Режиссером этого фильма является Нэнси Майерс, а главные роли исполняют Роберт Де Ниро и Энн Гетевэй. В фильме Роберт Де Ниро играет 70-летнего пенсионера, который решает начать стажировку в интернет-компании, принадлежащей Энн Гэтэуэй. Этот фильм позволяет зрителям увидеть, как два очень разных человека находят общий язык и становятся друзьями, несмотря на возрастные и культурные разницы.

"Стажер": смотрите трейлер

"Мой пес идиот"

Над комедийным фильмом "Мой пес Идиот" работали Франция и Бельгия. В центре сюжета – писатель Анри, в жизни которого наступил кризис, и все планы пошли кувырком. Мужчине не удается написать книгу, ведь не хватает вдохновения. Однажды в жизни героя появляется верная собака и именно она может кардинально изменить будни писателя.

"Мой пес идиот" 2020: смотрите трейлер

"Гнездышко"

Это комедийный фильм о двух сестрах, возвращающихся в родной город на вечеринку класса. У фильма есть прекрасные диалоги и веселые сцены, которые обеспечат вам приятный вечер с семьей и друзьями.

"Гнездышко" 2015: смотрите трейлер

"Аферистка"

Фильм "Аферистка" уже приковал большое внимание киноманов, ведь опасную и гениальную в своей криминальной схеме женщину сыграла Розамунд Пайк. Она сыграла талантливую юристку Марлу Грейсон, специализирующуюся на предоставлении очень ограниченных услуг государству. Она становится опекуном состоятельных пенсионеров и пока они живут в домах престарелых, продает всю недвижимость своих жертв.

"Аферистка" 2021: смотрите трейлер фильма