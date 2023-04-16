У цій статті ми зібрали 8 найкращих комедій, які підійдуть для всієї родини та зроблять ваші святкові вихідні незабутніми. Обирайте стрічку та насолоджуйтеся!

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8 найкращих комедій для всієї родини

"Поліцейський пес"

У фільмі "Поліцейський пес" розповідається історія Макса, ротвейлера, який може говорити та стає напарником детектива. Головні герої вирушають до Лас-Вегаса, щоб розслідувати афери з перепродажу рідкісних тварин на елітній виставці собак. Чотирилапий детектив та агент ФБР об'єднують свої зусилля, щоб покарати злочинців та зробити світ трохи кращим.

"Поліцейський пес" 2018: трейлер

"Почати знову"

Грета – приваблива дівчина, яка любить співати в закладах. Недавно вона розлучилася зі своїм хлопцем-музикантом. Ден – колишній поважний музичний продюсер, але зараз його кар'єра стоїть на місці. Одного вечора, коли Ден знову занадто напився в барі, він помітив Грету на сцені. Продюсер не зміг відстояти і запропонував юній артистці записати альбом. Грета без зволікання ризикнула спробувати свої сили, а також довести своєму колишньому, зрадливому хлопцю, що вона не гірша за нього. Але через нестачу коштів, їм доведеться записувати платівку в дуже неочікуваних місцях, таких як підземний перехід або човен.

"Почати знову" 2014: трейлер

"Батьки легкої поведінки"

Френк і Ненсі – сімейна пара, яка стикається з фінансовими проблемами в їхньому бізнесі. Хоча вони є відповідальними та серйозними людьми, але не зізнаються своїй дочці про свої проблеми. Щоб уникнути розкриття, пара вирішила ризикувати та переступати межу закону, проводячи махінації. Це пов'язано із залученням алкоголю, що дає їм додаткову сміливість.

"Батьки легкої поведінки" 2019: дивіться трейлер

"Чоловік на ім'я Отто"

"Чоловік на ім'я Отто" – нова екранізація бестселера "Чоловік на ім'я Уве" шведського письменника Фредріка Бакмана від режисера Марка Форстера.

Отто Андерсон, шістдесят три роки, проживає на передмісті Пітсбурга. Спочатку здається, що головний герой Отто ненавидить людей. Він той самий сусід, з яким не хочеться зустрічатися. Чоловіка дратують будь-які прояви радості й навіть людяності. Найбільше Отто докучає Марісоль – вагітна мама двох дітей, яка нещодавно оселилася в будинку по сусідству. Від неї Отто постійно отримує прохання та питання. Щодня стається щось, що заважає йому побути в тиші. Він навіть намагається вчинити самогубство, але постійно щось заважає. Чоловік почувається комфортно лише тоді, коли приходить на могилу до своєї дружини, яка нещодавно померла.

"Чоловік на ім'я Отто": дивіться трейлер

"Стажер"

Це чудовий вибір для того, щоб розслабитися після довгого дня. Режисером цього фільму є Ненсі Майєрс, а головні ролі виконують Роберт Де Ніро та Енн Гетевей. У фільмі Роберт Де Ніро грає 70-річного пенсіонера, який вирішує розпочати стажування в інтернет-компанії, що належить Енн Гетевей. Цей фільм дозволяє глядачам побачити, як двоє дуже різних людей знаходять спільну мову і стають друзями, попри вікові та культурні різниці.

"Стажер": дивіться трейлер

"Мій пес ідіот"

Над комедійним фільмом "Мій пес Ідіот" працювали Франція та Бельгія. У центрі сюжету – письменник Анрі, в житті якого настала криза, і всі плани пішли шкереберть. Чоловікові не вдається написати книгу, адже бракує натхнення. Одного разу в життя героя з’являється вірний собака і саме він може кардинально змінити будні письменника.

"Мій пес ідіот" 2020: дивіться трейлер

"Гніздечко"

Це комедійний фільм про двох сестер, які повертаються в рідне місто на вечірку класу. Фільм має прекрасні діалоги та веселі сцени, які забезпечать вам приємний вечір з сім'єю та друзями.

"Гніздечко" 2015: дивіться трейлер

"Аферистка"

Фільм "Аферистка" вже прикував чималу увагу кіноманів, адже небезпечну та геніальну у своїй кримінальній схемі жінку зіграла Розамунд Пайк. Вона зіграла талановиту юристку Марлу Грейсон, яка спеціалізується на наданні дуже обмежених послуг державі. Вона стає опікуном заможних пенсіонерів та поки вони живуть у будинках для літніх людей, продає всю нерухомість своїх жертв.

"Аферистка" 2021: дивіться трейлер фільму