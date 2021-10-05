8 самых интересных фильмов о зависимости от соцсетей

Сложно представить современную жизнь без соцсетей, где мы общаемся или учимся. Однако, постоянное пользование ими превращается в зависимость. Особенно это почувствовали пользователи, когда произошел глобальный сбой 4 октября 2021 года. Редакция Кино 24 подготовила подборку самых интересных фильмов, которые лучше всего рассказывают об интернет-зависимости.

Работу ресурсов Facebook, Instagram, Twitter, мессенджера WhatsApp и других уже полноценно восстановили, но все пользователи соцсетей задумались, как они влияют на их жизнь.

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8 лучших фильмов об интернет-зависимости

Поиск

2018Searchingдрама, детектив, триллерСША

Дэвид Ким, который ужасно любил свою дочь Марго, делал все возможное, чтобы она чувствовала себя в безопасности. Однако, однажды она пропала и никто не знает, что с ней произошло. После 37-ми часов отец взломал компьютер дочери и понял, что он совсем ее не знает. Единственный шанс для Дэвида найти Марго – следовать по ее цифровым следам, пока она не пропала навсегда.

"Поиск" 2018: смотрите украинский трейлер

Сфера

2017The Circleантастика, драма, триллерСША, ОАЭ, Франция

События фильма изображают недалекое будущее. Чтобы попасть на желанную работу в компанию "Сфера", молодая девушка Мэй проходит собеседование. Произведя хорошее впечатление девушка получает работу и становится частью эксперимента, который должен поразить весь мир. Компания введет в одну базу все данные пользователей соцсетей – однако, со временем девушка поймет, что это ловушка.

"Сфера" 2017: смотрите украинский трейлер

Идеальные незнакомцы

2017Perfetti sconosciutiкомедия, драмаИталия

Друзья собираются за одним столом, чтобы поужинать и поговорить на банальные темы. Все гости пришли парами, кроме Пеппи. Что главное – друзья уверены, что между ними нет никаких секретов. И тут одному из них приходит в голову идея – положить все телефоны на стол и вслух читать сообщения, которые приходят. Теплый вечер становится прохладным…

"Идеальные незнакомцы" 2017: смотрите трейлер

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Социальная сеть

2010: The Social Networkбиография, драма: США

Фильм рассказывает историю создания сети Facebook.

"Социальная сеть" 2010: смотрите украинский трейлер

Ингрид едет на Запад

2017Ingrid Goes Westкомедия, драмаСША

Ингрид Торбурн, молодая женщина, которая имеет определенные проблемы с психикой, становится одержимой Тейлор Слоун, звездой соцсетей, которая, как ей кажется, имеет совершенную жизнь. Ингрид решает бросить все и двигаться на запад, чтобы стать подругами с Тейлор.

"Ингрид едет на Запад" 2017: смотрите трейлер

Социальная дилемма

2020The Social Dilemmaдрама, документальныйСША

Фильм исследует опасное влияние социальных сетей на человека, в то же время технические эксперты бьют тревогу насчет своих собственных творений.

"Социальная дилемма" 2020: смотрите трейлер

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Social Suicide

2015Social Suicideтриллер, романтика: США

В центре сюжета – расследование суицида подростков, которые в жизни были зависимы от соцсетей и которые оставили множество записей в блогах и информации в видеороликах.

Social Suicide 2015: смотрите трейлер

Убить за лайк

2017Tragedy Girlsкомедия, криминал, ужасыСША

Лучшие подруги, одержимые популярностью в сети, наполняют свой блог темными историями, новостями об убийствах. Все происходит прекрасно до тех пор, пока истории не становятся однообразными. Тогда подруги берут дело в свои руки и сами начинают убивать.

"Убить за лайк" 2017: смотрите трейлер