8 самых интересных фильмов о зависимости от соцсетей
Источник:24 канал
Сложно представить современную жизнь без соцсетей, где мы общаемся или учимся. Однако, постоянное пользование ими превращается в зависимость. Особенно это почувствовали пользователи, когда произошел глобальный сбой 4 октября 2021 года. Редакция Кино 24 подготовила подборку самых интересных фильмов, которые лучше всего рассказывают об интернет-зависимости.
Работу ресурсов Facebook, Instagram, Twitter, мессенджера WhatsApp и других уже полноценно восстановили, но все пользователи соцсетей задумались, как они влияют на их жизнь.
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8 лучших фильмов об интернет-зависимости
ПоискГод: 2018
Оригинальное название: Searching
Жанр: драма, детектив, триллер
Страна: США
Дэвид Ким, который ужасно любил свою дочь Марго, делал все возможное, чтобы она чувствовала себя в безопасности. Однако, однажды она пропала и никто не знает, что с ней произошло. После 37-ми часов отец взломал компьютер дочери и понял, что он совсем ее не знает. Единственный шанс для Дэвида найти Марго – следовать по ее цифровым следам, пока она не пропала навсегда.
"Поиск" 2018: смотрите украинский трейлер
СфераГод: 2017
Оригинальное название: The Circle
Жанр: фантастика, драма, триллер
Страны: США, ОАЭ, Франция
События фильма изображают недалекое будущее. Чтобы попасть на желанную работу в компанию "Сфера", молодая девушка Мэй проходит собеседование. Произведя хорошее впечатление девушка получает работу и становится частью эксперимента, который должен поразить весь мир. Компания введет в одну базу все данные пользователей соцсетей – однако, со временем девушка поймет, что это ловушка.
"Сфера" 2017: смотрите украинский трейлер
Идеальные незнакомцыГод: 2017
Оригинальное название: Perfetti sconosciuti
Жанр: комедия, драма
Страна: Италия
Друзья собираются за одним столом, чтобы поужинать и поговорить на банальные темы. Все гости пришли парами, кроме Пеппи. Что главное – друзья уверены, что между ними нет никаких секретов. И тут одному из них приходит в голову идея – положить все телефоны на стол и вслух читать сообщения, которые приходят. Теплый вечер становится прохладным…
"Идеальные незнакомцы" 2017: смотрите трейлер
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Социальная сетьГод: 2010
Оригинальное название: The Social Network
Жанр: биография, драма
Страна: США
Фильм рассказывает историю создания сети Facebook.
"Социальная сеть" 2010: смотрите украинский трейлер
Ингрид едет на ЗападГод: 2017
Оригинальное название: Ingrid Goes West
Жанр: комедия, драма
Страна: США
Ингрид Торбурн, молодая женщина, которая имеет определенные проблемы с психикой, становится одержимой Тейлор Слоун, звездой соцсетей, которая, как ей кажется, имеет совершенную жизнь. Ингрид решает бросить все и двигаться на запад, чтобы стать подругами с Тейлор.
"Ингрид едет на Запад" 2017: смотрите трейлер
Социальная дилеммаГод: 2020
Оригинальное название: The Social Dilemma
Жанр: драма, документальный
Страна: США
Фильм исследует опасное влияние социальных сетей на человека, в то же время технические эксперты бьют тревогу насчет своих собственных творений.
"Социальная дилемма" 2020: смотрите трейлер
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Social SuicideГод: 2015
Оригинальное название: Social Suicide
Жанр: триллер, романтика
Страна: США
В центре сюжета – расследование суицида подростков, которые в жизни были зависимы от соцсетей и которые оставили множество записей в блогах и информации в видеороликах.
Social Suicide 2015: смотрите трейлер
Убить за лайкГод: 2017
Оригинальное название: Tragedy Girls
Жанр: комедия, криминал, ужасы
Страна: США
Лучшие подруги, одержимые популярностью в сети, наполняют свой блог темными историями, новостями об убийствах. Все происходит прекрасно до тех пор, пока истории не становятся однообразными. Тогда подруги берут дело в свои руки и сами начинают убивать.
"Убить за лайк" 2017: смотрите трейлер