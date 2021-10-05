Роботу ресурсів Facebook, Instagram, Twitter, месенджера WhatsApp та інших повноцінно вже відновили, однак усі користувачі соцмереж задумалися, як вони впливають на їхнє життя.
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Пошук
Девід Кім, який страшенно любив свою доньку Марго, робив усе можливе, щоб вона почувалася у безпеці. Однак, одного дня вона пропала і ніхто не знає, що з нею сталося. Після 37-ми годин батько зламав комп’ютер доньки й зрозумів, що він зовсім її не знає. Єдиний шанс для Девіда знайти Марго — іти за її цифровими слідами, поки вона не пропала назавжди.
"Пошук" 2018: дивіться український трейлер
Сфера
Події фільму зображають у недалекому майбутньому. Щоб потрапити на омріяну роботу у компанію "Сфера", молода дівчина Мей проходить співбесіду. Справивши гарне враження, дівчина отримує роботу і стає частиною експерименту, який має вразити весь світ. Компанія введе в одну базу усі дані користувачів соцмереж – однак, згодом дівчина зрозуміє, що це пастка.
"Сфера" 2017: дивіться український трейлер
Ідеальні незнайомці
Друзі збираються за одним столом, щоб повечеряти й поговорити на банальні теми. Всі гості прийшли парами, окрім Пеппи. Що головне – друзі впевнені, що між ними немає жодних секретів. І тут, одному з них приходить в голову ідея – покласти всі телефону на стіл і вголос читати повідомлення, які приходять. Теплий вечір стає дуже прохолодним…
"Ідеальні незнайомці" 2017: дивіться трейлер
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Соціальна мережа
Фільм зображає історію створення мережі Facebook.
"Соціальна мережа" 2010: дивіться український трейлер
Інгрід їде на Захід
Інгрід Торбурн, молода жінка, яка має певні проблеми із психікою, стає одержимою Тейлор Слоун, зіркою соцмереж, яка, як їй здається, має досконале життя. Інгрід вирішує кинути все і рухатися на захід, щоб стати подругами з Тейлор.
"Інгрід їде на Захід" 2017: дивіться трейлер
Соціальна дилема
Фільм досліджує небезпечний вплив соціальних мереж на людину, водночас технічні експерти б’ють на сполох щодо своїх власних творінь.
"Соціальна дилема" 2020: дивіться трейлер
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Social Suicide
У центрі сюжету – розслідування суїциду підлітків, які в житті були залежними від соцмереж і, які залишили безліч записів у блогах та інформації у відеороликах.
Social Suicide 2015: дивіться трейлер
Tragedy Girls. Убити за лайк
Найкращі подруги, які одержимі популярністю в мережі, наповнюють свій блог темними історіями, новинами про вбивства. Усе відбувається чудово до того часу, поки історії не стають одноманітними. Тоді подруги беруть справу у свої руки та самі починають вбивати.
"Tragedy Girls. Убити за лайк" 2017: дивіться трейлер