Роботу ресурсів Facebook, Instagram, Twitter, месенджера WhatsApp та інших повноцінно вже відновили, однак усі користувачі соцмереж задумалися, як вони впливають на їхнє життя.

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Пошук

Рік: 2018

Оригінальна назва: Searching

Жанр: драма, детектив, трилер

Країна: США

Девід Кім, який страшенно любив свою доньку Марго, робив усе можливе, щоб вона почувалася у безпеці. Однак, одного дня вона пропала і ніхто не знає, що з нею сталося. Після 37-ми годин батько зламав комп’ютер доньки й зрозумів, що він зовсім її не знає. Єдиний шанс для Девіда знайти Марго — іти за її цифровими слідами, поки вона не пропала назавжди.

"Пошук" 2018: дивіться український трейлер

Сфера

Рік: 2017

Оригінальна назва: The Circle

Жанр: фантастика, драма, трилер

Країни: США, ОАЕ, Франція

Події фільму зображають у недалекому майбутньому. Щоб потрапити на омріяну роботу у компанію "Сфера", молода дівчина Мей проходить співбесіду. Справивши гарне враження, дівчина отримує роботу і стає частиною експерименту, який має вразити весь світ. Компанія введе в одну базу усі дані користувачів соцмереж – однак, згодом дівчина зрозуміє, що це пастка.

"Сфера" 2017: дивіться український трейлер

Ідеальні незнайомці

Рік: 2017

Оригінальна назва: Perfetti sconosciuti

Жанр: комедія, драма

Країна: Італія

Друзі збираються за одним столом, щоб повечеряти й поговорити на банальні теми. Всі гості прийшли парами, окрім Пеппи. Що головне – друзі впевнені, що між ними немає жодних секретів. І тут, одному з них приходить в голову ідея – покласти всі телефону на стіл і вголос читати повідомлення, які приходять. Теплий вечір стає дуже прохолодним…

"Ідеальні незнайомці" 2017: дивіться трейлер

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Соціальна мережа

Рік: 2010

Оригінальна назва: The Social Network

Жанр: біографія, драма

Країна: США

Фільм зображає історію створення мережі Facebook.

"Соціальна мережа" 2010: дивіться український трейлер

Інгрід їде на Захід

Рік: 2017

Оригінальна назва: Ingrid Goes West

Жанр: комедія, драма

Країна: США

Інгрід Торбурн, молода жінка, яка має певні проблеми із психікою, стає одержимою Тейлор Слоун, зіркою соцмереж, яка, як їй здається, має досконале життя. Інгрід вирішує кинути все і рухатися на захід, щоб стати подругами з Тейлор.

"Інгрід їде на Захід" 2017: дивіться трейлер

Соціальна дилема

Рік: 2020

Оригінальна назва: The Social Dilemma

Жанр: драма, документальний

Країна: США

Фільм досліджує небезпечний вплив соціальних мереж на людину, водночас технічні експерти б’ють на сполох щодо своїх власних творінь.

"Соціальна дилема" 2020: дивіться трейлер

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Social Suicide

Рік: 2015

Оригінальна назва: Social Suicide

Жанр: трилер, романтика

Країна: США

У центрі сюжету – розслідування суїциду підлітків, які в житті були залежними від соцмереж і, які залишили безліч записів у блогах та інформації у відеороликах.

Social Suicide 2015: дивіться трейлер

Tragedy Girls. Убити за лайк

Рік: 2017

Оригінальна назва: Tragedy Girls

Жанр: комедія, кримінал, жахи

Країна: США

Найкращі подруги, які одержимі популярністю в мережі, наповнюють свій блог темними історіями, новинами про вбивства. Усе відбувається чудово до того часу, поки історії не стають одноманітними. Тоді подруги беруть справу у свої руки та самі починають вбивати.

"Tragedy Girls. Убити за лайк" 2017: дивіться трейлер