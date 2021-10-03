Осенний сезон премьер продолжает радовать зрителей яркими новинками. В прошлом месяце мы увидели третий сезон "Полового воспитания", пятую часть "Бумажного дома", а также "Сцены из супружеской жизни". Октябрь нам обещает незабываемые впечатления от драмы "Горничной", комедии "Призраки", фэнтези "Аквамена", самого ожидаемого третьего сезона "Ты" и других лент.
Обратите внимание Лучшие сериалы 2021 года, которые уже поразили мир
"Горничная"
Драматический сериал, моментами комедийный, покажет нелегкую жизнь матери-одиночки. Женщина работает уборщицей и должна обеспечивать маленького ребенка. В основе сериала – мемуары Стефани Ленд "Уборщица. История матери-одиночки, вырвавшейся из бедности".
"Горничная" 2021: смотрите трейлер сериала
"Призраки"
В центре события – супруги, получившие в наследство красивый дом близ Нью-Йорка. Мужчина и женщина решают сделать там семейный отель. Но не все так просто, как на первый взгляд. В доме начинают происходить страшные вещи.
"Призраки" 2021: смотрите трейлер сериала
"Аквамен: Король Атлантиды"
Сериал изображает жизнь Аквамена в роли короля Атлантиды. Сначала у него есть много важных дел, с которыми ему помогают Вулко и принцесса Мэра.
"Аквамен: Король Атлантиды" 2021: смотрите трейлер сериала
"Вокруг света за 80 дней"
Сериал будет очень интересен поклонникам творчества Жюля Верна. Ведь, это один из самых известных приключенческих романов в истории. Даже через 150 лет после написания является источником вдохновения для многих сценаристов и кинорежиссеров. По сюжету главный герой отправится в кругосветное путешествие и покажет, как его можно осуществить за 80 дней.
"Вокруг света за 80 дней" 2021: смотрите трейлер сериала
"Я знаю, что вы сделали прошлым летом"
Этот сериал – продолжение легендарной ленты 1997 года "Я знаю, что вы сделали прошлым летом". В основе кинокартины – одноименный роман Луиса Дункана 1973 года. Официальный синопсис предупреждает "Группу подростков преследует убийца – через год после смертельного несчастного случая на их выпускном вечере".
"Я знаю, что вы сделали прошлым летом" 2021: смотрите трейлер сериала
"Ломка"
Хотите знать всю правду о фармацевтических компаниях? Пожалуйста. В основе сюжета – книга Бетт Мейси "Ломка: дилеры, врачи и фармацевтические компании, зависящие от Америки". Сериал показывает истории опиоидной эпидемии в США, что произошла в 1990-е со всех сторон: пациентов, врачей и фармацевтических компаний.
"Ломка" 2021: смотрите трейлер сериала
"Ты", третий сезон
После серии жестоких убийств Джо переехал в Лос-Анджелес. Его новой пассией стала кулинар Лав Квинн. На этот раз он вновь возвращается к убийствам, однако делает все, чтобы эти отношения не завершились. Авторы проекта намекают, что 3 сезон будет еще кровавее предыдущих и более напряженным, поэтому зрители уже в ожидании продолжения этой истории.
"Ты" третий сезон 2021: смотрите трейлер сериала