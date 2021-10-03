Осенний сезон премьер продолжает радовать зрителей яркими новинками. В прошлом месяце мы увидели третий сезон "Полового воспитания", пятую часть "Бумажного дома", а также "Сцены из супружеской жизни". Октябрь нам обещает незабываемые впечатления от драмы "Горничной", комедии "Призраки", фэнтези "Аквамена", самого ожидаемого третьего сезона "Ты" и других лент.

Обратите внимание Лучшие сериалы 2021 года, которые уже поразили мир

"Горничная"

В главных ролях: Маргарет Куэлли, Билли Берк, Энди Макдауэлл, Ник Робинсон, Аника Нони Роуз

Премьера: 1 октября

Драматический сериал, моментами комедийный, покажет нелегкую жизнь матери-одиночки. Женщина работает уборщицей и должна обеспечивать маленького ребенка. В основе сериала – мемуары Стефани Ленд "Уборщица. История матери-одиночки, вырвавшейся из бедности".

"Горничная" 2021: смотрите трейлер сериала

"Призраки"

В главных ролях: Роуз МакАйвер, Уткарш Амбудкар, Ребекка Високи, Деван Лонг, Брэндон Скотт Джонс

​Премьера: 7 октября

В центре события – супруги, получившие в наследство красивый дом близ Нью-Йорка. Мужчина и женщина решают сделать там семейный отель. Но не все так просто, как на первый взгляд. В доме начинают происходить страшные вещи.

"Призраки" 2021: смотрите трейлер сериала

"Аквамен: Король Атлантиды"

В главных ролях: Купер Эндрюс, Гиллиан Джейкобс, Томас Леннон, Дэна Снайдер

​Премьера: 15 октября

Сериал изображает жизнь Аквамена в роли короля Атлантиды. Сначала у него есть много важных дел, с которыми ему помогают Вулко и принцесса Мэра.

"Аквамен: Король Атлантиды" 2021: смотрите трейлер сериала

"Вокруг света за 80 дней"

В главных ролях: Дэвид Теннант, Леони Бенеш, Ибрагим Кома, Энтони Фленеган

​Премьера: 10 октября

Сериал будет очень интересен поклонникам творчества Жюля Верна. Ведь, это один из самых известных приключенческих романов в истории. Даже через 150 лет после написания является источником вдохновения для многих сценаристов и кинорежиссеров. По сюжету главный герой отправится в кругосветное путешествие и покажет, как его можно осуществить за 80 дней.

"Вокруг света за 80 дней" 2021: смотрите трейлер сериала

"Я знаю, что вы сделали прошлым летом"

В главных ролях: Бриенн Тджу, Иезекиль Гудман, Эшли Мур, Себастьян Аморусо, Билл Хек

​ Премьера: 15 октября

Этот сериал – продолжение легендарной ленты 1997 года "Я знаю, что вы сделали прошлым летом". В основе кинокартины – одноименный роман Луиса Дункана 1973 года. Официальный синопсис предупреждает "Группу подростков преследует убийца – через год после смертельного несчастного случая на их выпускном вечере".

"Я знаю, что вы сделали прошлым летом" 2021: смотрите трейлер сериала

"Ломка"

В главных ролях: Майкл Китон, Уилл Поултер, Кейтлин Девер, Питер Сарсгаард

Премьера: 13 октября

Хотите знать всю правду о фармацевтических компаниях? Пожалуйста. В основе сюжета – книга Бетт Мейси "Ломка: дилеры, врачи и фармацевтические компании, зависящие от Америки". Сериал показывает истории опиоидной эпидемии в США, что произошла в 1990-е со всех сторон: пациентов, врачей и фармацевтических компаний.

"Ломка" 2021: смотрите трейлер сериала

"Ты", третий сезон

В главных ролях: Пэн Бэджли, Виктория Педретти, Шалита Грант, Трэвис Ван Винкл, Скотт Спидман.

Премьера: 15 октября

После серии жестоких убийств Джо переехал в Лос-Анджелес. Его новой пассией стала кулинар Лав Квинн. На этот раз он вновь возвращается к убийствам, однако делает все, чтобы эти отношения не завершились. Авторы проекта намекают, что 3 сезон будет еще кровавее предыдущих и более напряженным, поэтому зрители уже в ожидании продолжения этой истории.

"Ты" третий сезон 2021: смотрите трейлер сериала