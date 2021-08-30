Лучшими сериалами были выбраны проекты, которые за первую половину телепремьер и премьер шоу на стримингах получили наибольшее количество просмотров и отзывов от зрителей.

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Лучшие сериалы первой половины 2021

Мейр из Исттауна

Качественная детективная история от HBO с Кейт Уинслет в главной роли. Сюжет не особо задевает за живое, ведь такого мы видели уже много. Давнее совершенное преступление без следов для следствия, которое подрывает авторитет местной полиции. И вот благодаря новому преступлению детектив с большим багажом опыта (Кейт Уинслет) – Мейр Шиен – решает снова взять дело для расследования. Но если с сюжетом все понятно, то глаза привлекает натуральная красота Кейт и особая драматическая игра актрисы. Кстати, Уинслет номинирована за "Мейр из Исттауна" в категории лучшая актриса в мини-сериале на премию Эмми-2021.

"Мейр из Исттауна" 2021: смотрите трейлер к сериалу

Музыкальный ряд к сериалу написал украинский композитор в диаспоре Канады – Любомир Мельник.

Белый лотос

Сатирическая драмедия от HBO, которая очень быстро набрала популярность и получила широкий круг поклонников. На гавайском курорте собираются богачи, и у каждого есть своя история, свое прошлое. Похоже, что авторы особенно поработали над созданием образов "испорченных" героев сериала, которые показывают ядовитые отношения "голых королей". В самом конце первого сезона в последней серии нас ждет развязка. Авторам на редкость удалось удержать внимание и интригу зрителя до самого конца.

"Белый лотос" 2021: смотрите трейлер к сериалу

Локи

Телепроект четвертой фазы MCU, который ворвался в сериальные чарты по популярности и пока считается самым удачным проектом сотрудничества Disney + и Marvel. Сериал рассказывает о герое комиксов – боге лицемерия и лжи, брате могущественного Тора – Локи. История цепляет искренней игрой Тома Хидлстона в роли Локи. Благодаря чему зритель проникается особой любовью к персонажу, который приговорен к своей судьбе бога лицемерия и лжи. Особым сюрпризом для поклонников киновселенной стало продолжение сериала на второй сезон. Кроме того, авторы сериала объясняют возможность существования мультивселенной во временной линии экранизации комиксов Marvel.

"Локи" 2021: смотрите трейлер к сериалу

Тед Лассо

Сериал, который набрал около 20 номинаций на нынешнюю самую престижную телепремию США – Эмми-2021 от Apple TV +. Красавица Ребекка решила отомстить своему бывшему мужу виртуозным образом. Отсудив права на его футбольную команду она нанимает тренера бейсбольной команды для того, чтобы загубить дело жизни бывшего. Но Тед Лассо добросовестный мужчина, который берется за дело и выполняет его отлично.

"Тед Лассо" 2021: смотрите трейлер к сериалу