8 самых популярных фильмов Netflix, которые стоит скачать на время блекаута

Перед вероятным блекаутом следует не только зарядить все устройства, запастись водой и пищей, но и позаботиться о своем нравственном состоянии. Чтобы свободный вечер от работы прошел более атмосферно и комфортно, можете выбрать из списка Netflix интересный фильм, скачать его, а затем посмотреть где угодно и в любое время.

Netflix обновил списки рейтинговых фильмов и сериалов. Итак, если не знаете, какой фильм выбрать на вечер – предлагаем что-то из этой подборки.

К слову Самые популярные фильмы 2022 года, о которых говорил весь мир

Самые популярные фильмы Netflix для вечера

Наибольшей популярностью за период с 5 по 11 декабря пользовался романтический фильм по мотивам одноименного романа Дэвида Герберта Лоуренса "Любовник леди Чаттерлей". В синопсисе говорится о том, как несчастная в браке леди Чаттерлей завязывает бурный роман и влюбляется в беспамятство в лесничье загородное имение ее мужа.

"Любовь леди Чаттерлей": смотрите трейлер онлайн

Для просмотра фильма Netflix без Интернета необходимо загрузить на устройство. Как это сделать – читайте инструкцию

Другие популярные фильмы Netflix, которые стоит посмотреть

" Пиноккио Гильермо дель Торо" – в этом потрясающем музыкальном мультфильме оскароносный кинорежиссер Гильермо дель Торо представляет новую версию оживающей классической истории деревянной куклы.

– в этом потрясающем музыкальном мультфильме оскароносный кинорежиссер Гильермо дель Торо представляет новую версию оживающей классической истории деревянной куклы. "Быстрее пули​" – эффектный экшн по сюжету которого группа наемных убийц оказывается в одном поезде с одной и той же миссией. Поэтому для достижения успеха им придется остановить друг друга. Главные роли сыграли Брэд Питт, Сандра Буллок и Аарон Тейлор-Джонсон.

– эффектный экшн по сюжету которого группа наемных убийц оказывается в одном поезде с одной и той же миссией. Поэтому для достижения успеха им придется остановить друг друга. Главные роли сыграли Брэд Питт, Сандра Буллок и Аарон Тейлор-Джонсон. " Плавники" – драма, в которой две молодые сестры отправляются в рискованное путешествие, героически используя свое сердце и свои навыки плавания.

– драма, в которой две молодые сестры отправляются в рискованное путешествие, героически используя свое сердце и свои навыки плавания. "Дневник Ноэль – душевная мелодрама, в которой между Джастином Гартли и Барретт Досс вспыхивает искра. На основе бестселлера Ричарда Пола Эванса.

"Дневник Ноэль": смотрите трейлер

Интересно Самые популярные фильмы 2022 года, о которых говорил весь мир

" Моревокрай" – эпическое приключенческое фэнтези от режиссера фильма "Голодные игры: В огне". В ролях: Джейсон Момоа и Марлоу Баркли.

– эпическое приключенческое фэнтези от режиссера фильма "Голодные игры: В огне". В ролях: Джейсон Момоа и Марлоу Баркли. " Рождественское чудо для Дейзи" – по сюжету, дизайнер интерьеров Уитни получает праздничный сюрприз, когда ее новый клиент оказывается ее прежним, чья дочь мечтает о матери на это Рождество.

– по сюжету, дизайнер интерьеров Уитни получает праздничный сюрприз, когда ее новый клиент оказывается ее прежним, чья дочь мечтает о матери на это Рождество. "Тролль" – фантастический боевик от Роара Утгауга ("Расхитительница гробниц: Лара Крофт"), в котором сыграла Инне Мари Вильман. Взрыв в норвежских горах пробуждает древнего тролля.

"Тролль": смотрите трейлер фильма