Мировые знаменитости поддерживают Украину: приобщаются к сбору средств для украинской армии, помогают беженцам, выходят на митинги и сообщают о вторжении России всему миру.
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Украину поддержала 82-летняя канадская писательница Маргарет Этвуд
- Вышла на акцию протеста в Торонто в поддержку свободы Украины.
Маргарет Этвуд на митинге в Торонто в поддержку Украины / Фото с твитера The Bookseller
- Распространяла обращение президента Украины Владимира Зеленского, выступила за отключение России от банковской системы SWIFT.
- Информировала мир о протестах в поддержку Украины в Европе и США.
Напомним, в 2018 году Маргарет Этвуд вместе с известными мировыми режиссерами и актерами подписала письмо об увольнении Олега Сенцова, которого незаконно задержали и заключили в тюрьму российские захватчики.
Кто такая Маргарет Этвуд?Это канадская писательница, поэтесса, критик, активистка и феминистка. Известна как автор романа-антиутопии "Рассказ служанки" (1985 год). Лауреат Букеровской премии 2019 года.
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