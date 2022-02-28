Известно, что звезда родилась в семье польских иммигрантов. Она начала карьеру, когда сыграла Виолу в школьном представлении "Двенадцатая ночь".

Важно Звезда "Секс и город" Сара Джессика Паркер поддержала Украину и призвала помогать медикам

Сегодня ее фильмография включает немало фильмов и сериалов, в частности: "Война завтрашнего дня", "Рассказ служанки", "Мой ангел", "Бэтмен: Плохая кровь", "Декстер", "Чак" и другие.

Ивонн Страховски поддержала Украину в Торонто

"Сегодня Торонто вышел", – написала актриса и поставила хэштег #stoimyzukrainą.

Напомним, поддержку Украине уже выразили такие мировые знаменитости: Анджелина Джоли, Эштон Кутчер, Дэвид Линч, Флоренс Пью, Марина Мазепа, Шеннен Догерти, Джаред Лето, Вера Фармига, Сара Джессика Паркер, Дженнифер Энистон и другие. Больше читайте здесь.

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