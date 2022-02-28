Відомо, що зірка народилася в родині польських іммігрантів. Вона розпочала кар'єру, коли зіграла Віолу у шкільній виставі "Дванадцята ніч".

Важливо Зірка "Секс і місто" Сара Джессіка Паркер підтримала Україні та закликала допомагати медикам

Сьогодні її фільмографія включає чимало фільмів та серіалів, зокрема: "Війна завтрашнього дня", "Розповідь служниці", "Мій янгол", "Бетмен: Погана кров", "Декстер", "Чак" та інші.

Івонн Страховскі підтримала Україну в Торонто

"Сьогодні Торонто вийшло", – написала акторка і поставила хештег #stoimyzukrainą.

Нагадаємо, підтримку Україні вже висловили такі світові знаменитості: Анджеліна Джолі, Ештон Кутчер, Девід Лінч, Флоренс П’ю, Марина Мазепа, Шеннен Догерті, Джаред Лето, Віра Фарміга, Сара Джессіка Паркер, Дженніфер Еністон та інші. Більше читайте тут.

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