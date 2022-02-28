Как 82-летняя Маргарет Этвуд поддерживает Украину: собирает деньги на ВСУ и протестует в Торонто

Недавно канадская писательница Маргарет Этвуд призвала мир собирать средства на нужды украинских военных, а сегодня появилось фото из акции протеста в Торонто.

Мировые знаменитости поддерживают Украину: приобщаются к сбору средств для украинской армии, помогают беженцам, выходят на митинги и сообщают о вторжении России всему миру.

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Украину поддержала 82-летняя канадская писательница Маргарет Этвуд

Вышла на акцию протеста в Торонто в поддержку свободы Украины.



Маргарет Этвуд на митинге в Торонто в поддержку Украины / Фото с твитера The Bookseller

Распространяла обращение президента Украины Владимира Зеленского, выступила за отключение России от банковской системы SWIFT.

Информировала мир о протестах в поддержку Украины в Европе и США.

Напомним, в 2018 году Маргарет Этвуд вместе с известными мировыми режиссерами и актерами подписала письмо об увольнении Олега Сенцова, которого незаконно задержали и заключили в тюрьму российские захватчики.

Кто такая Маргарет Этвуд? Это канадская писательница, поэтесса, критик, активистка и феминистка. Известна как автор романа-антиутопии "Рассказ служанки" (1985 год). Лауреат Букеровской премии 2019 года.

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