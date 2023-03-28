9 лучших новых фильмов, которые стоит посмотреть на Netflix в апреле

Еще один месяц не за горами, и, если вы ищете рекомендации по фильмам, которые можно посмотреть вечером, – то наша подборка пригодится вам. Мы выбрали 9 кинолент, которые точно оставят приятный вкус после просмотра.

Будьте готовы к увлекательным приключениям, эмоциональным переживаниям и незабываемым историям на экранах вашего телевизора или компьютера. Среди запланированных проектов Netflix на апрель 2023 года – семейное фэнтези "Чупа", тайская драма "Голод" и многое другое. Запаситесь попкорном и готовьтесь к бесконечному кинонаслаждению!

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Самые ожидаемые оригинальные фильмы Netflix, которые выйдут в апреле 2023 года

"Чупа" / Chupa

Дата премьеры: 7 апреля

Семейное фэнтези, приключенческий фильм от режиссера Джонаса Куарона и продюсера Крис Коламбус. Рассказывает о молодом подростке, который завел компаньона в образе юной чупакабры.

"Чупа": смотрите трейлер

"Голод" / Hunger

Дата премьеры: 8 апреля

Тайская драма о молодом уличном повара, доведенном до предела после попадания под крыло известного и безжалостного шеф-повара.

"Голод": смотрите трейлер

"Операция: Нация" / Operation: Nation

Дата премьеры: 12 апреля

Польская комедия, по сюжету которой член националистической группы в Варшаве заводит запрещенный роман со страстной левой активисткой, что приводит к ряду удивительных событий.

Кадр из фильма "Операция: Нация" /Netflix

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"Явления" / Phenomena

Дата премьеры: 14 апреля

Испанский фильм ужасов о трех женщинах, расследующих паранормальные явления.

Кадр из фильма "Явления" / Netflix

"Королевы беглянки" / Queens on the Run

Дата премьеры: 14 апреля

Мексиканский боевик от режиссера Хорхе Макая. О четырех женщинах, которые отправляются в давно запланированное путешествие, но натыкаются на множество ухабов на дороге.

"Королевы беглянки": смотрите трейлер

"Семь королей должны умереть" / The Last Kingdom: Seven Kings Must Die

Дата премьеры: 14 апреля

Будущий исторический фильм, спин-офф сериала "Последнее королевство". Действие проекта разворачивается в раннесредневековой Англии, а его главный герой – знатный сакс Утред Беббанбургский, воспитавшийся на попечении норвежского ярла. Фильм "Последнее королевство" был снят по мотивам романов Бернарда Корнуэлла, в которых упоминается несбывшееся пророчество о гибели семи королей из-за злой колдуньи.

"Семь королей должны умереть": смотрите трейлер

"Самое длинное третье свидание" / Longest Third Date

Дата премьеры: 18 апреля

Представьте себе последнее свидание, где вы находились. А теперь представьте, что вы застряли там несколько месяцев. Фильм о паре, застрявшей на свидании во время пандемии.

"Самое длинное третье свидание": смотрите трейлер

"Путеводитель по любви" / A Tourist's Guide to Love

Дата премьеры: 21 апреля

Командировка приводит менеджерку турагентства во Вьетнам. Там свободолюбивый гость знакомит ее с другой жизнью, в которой есть место замечательным приключениям.

"Путеводитель по любви": смотрите трейлер

"Еще один раз" / One More Time

Дата премьеры: 21 апреля

На сорокалетие Амелия загадывает заветное желание – вернуться в 2002 год, когда ей было 18. Она быстро разочаровывается, ведь должна проживать снова и снова один день.

"Еще один раз": смотрите трейлер