Похоже, Аарон Тейлор-Джонсон решил, что после супергеройских приключений пришло время для чего-то гораздо более романтичного. И пока Голливуд обсуждает его возможные новые роли, актер уже целуется с другим мужчиной прямо посреди заснеженного Нью-Йорка. Правда, беспокоиться о его браке с режиссером "50 оттенков серого" не стоит – все происходило по сценарию.

Как сообщает People, 16 ноября 36-летнего Аарона Тейлора-Джонсона сфотографировали во время съемок нового сериала Netflix "Вариации загадки" (Enigma Variations). На кадрах актер целуется со своим коллегой, 34-летним Девоном Терреллом, на заснеженной улице Манхэттена.

Что известно о новом сериале Аарона Тейлора-Джонсона

"Вариации загадки" – экранизация одноименного романа Андре Асимана, автора знаменитой истории "Назови меня своим именем".

Тейлор-Джонсон сыграет Пола – бисексуального мужчину, чью жизнь на протяжении многих лет меняют страстные романы, разочарования и попытки найти настоящую любовь. Девон Террелл воплотит Манфреда, одного из его возлюбленных.

Аарон Тейлор-Джонсон целовался с мужчиной на съемках / Фото Netflix



К актерскому составу также присоединились Алисия Викандер, Райли Кио и Сара Пиджон, которые сыграют других возлюбленных главного героя.

По информации Netflix Tudum, сериал будет исследовать темы сексуальности, мужской идентичности и сложностей современных отношений. Словом, у главного героя будет столько романтических приключений, что даже сценаристы любовных треугольников могут позавидовать.

Кто должен был сыграть главную роль

Интересно, что изначально роль Пола предназначалась совсем другому актеру – Джереми Аллену Уайту, известному по сериалу "Медведь".

Однако в конце 2025 года он покинул проект, а в марте 2026-го Netflix объявил, что его заменит Аарон Тейлор-Джонсон.

Режиссером сериала стал Оливер Германус, ранее работавший над фильмом "История звука".

Дата премьеры "Вариаций загадки" пока неизвестна.

Ранее мы рассказывали о историю любви Аарона Тейлора-Джонса с его женой, которая старше его на 23 года.