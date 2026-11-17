Як повідомляє People, 16 листопада 36-річного Аарона Тейлора-Джонсона сфотографували під час зйомок нового серіалу Netflix "Варіації загадки" (Enigma Variations). На кадрах актор цілується зі своїм колегою, 34-річним Девоном Терреллом, на засніженій вулиці Мангеттена.

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Що відомо про новий серіал Аарона Тейлора-Джонсона

"Варіації загадки" – екранізація однойменного роману Андре Асімана, автора знаменитої історії "Назви мене своїм ім'ям".

Тейлор-Джонсон зіграє Пола – бісексуального чоловіка, чиє життя протягом років змінюють пристрасні романи, розчарування та спроби знайти справжнє кохання. Девон Террелл втілить Манфреда, одного з його коханих.

Аарон Тейлор-Джонсон цілувався чоловіком на зйомках / Фото Netflix



До акторського складу також долучилися Алісія Вікандер, Райлі Кіо та Сара Піджон, які зіграють інших коханих головного героя.

За інформацією Netflix Tudum, серіал досліджуватиме теми сексуальності, чоловічої ідентичності та складнощів сучасних стосунків. Словом, у головного героя буде стільки романтичних пригод, що навіть сценаристи любовних трикутників можуть позаздрити.

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Хто мав зіграти головну роль

Цікаво, що спочатку роль Пола призначалася зовсім іншому актору – Джеремі Аллену Вайту, відомому за серіалом "Ведмідь".

Однак наприкінці 2025 року він залишив проєкт, а в березні 2026-го Netflix оголосив, що його замінить Аарон Тейлор-Джонсон.

Режисером серіалу став Олівер Германус, який раніше працював над фільмом "Історія звуку".

Дата прем'єри "Варіацій загадки" поки невідома.

Раніше ми розповідали про любовну історію Аарона Тейлора-Джонса з його, старшою на 23 роки, дружиною.