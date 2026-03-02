Самый трогательный момент: на Actor Awards почтили память легендарной Кэтрин О'Хары

1 января в Лос-Анджелесе состоялась 32-я церемония Actor Awards. На мероприятии объявили победителей в номинациях "Лучший исполнитель главной роли", "Лучший актер" и других.

Также состоялось посмертное награждение и чествование памяти легендарной актрисы Кэтри О'Харри. Об этом сообщили на инстаграм-странице Actor Awards.

В ночь с 1 на 2 марта 2026 года состоялась церемония вручения премии Actor Awards. Кто получил награды в ключевых категориях, можно узнать по ссылке. Об этом событии рассказывало издание People.

Самым трогательным моментом вечера стало посмертное награждение легендарной Кэтрин О'Хара за роль в сериале "Киностудия".

Она получила награду в номинации "Лучшая актриса в комедийном сериале". На сцену, чтобы получить награду, вышел ее коллега по съемочной площадке – Сет Роген.

Все присутствующие в зале почтили память актрисы стоя. Ее работа повлияла на целое поколение актеров и зрителей, поэтому эта награда абсолютно заслуженная и почетная, даже несмотря на то, что была вручена посмертно.

Что известно о смерти Кэтрин О'Хара?