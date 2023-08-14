"Меня украинцы простили": Ада Роговцева призналась, что ездила на работу в Россию всю свою жизнь

Украинская артистка театра и кино Ада Роговцева вспомнила, как в свое время работала в России. По ее словам, звезда 60 лет посвятила русской культуре, но не предала Украину.

После войны, которая началась в 2014 году, Роговцева разорвала все рабочие связи с Россией. Впрочем, против него возбудили уголовное дело, и с ним в одном списке оказался тогда еще комик и шоумен Владимир Зеленский.

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Ада Роговцева 60 лет работала в русской культуре

О своем прошлом Роговцева рассказала в интервью для ютуб-канала "Говорит Суханов". В этом разговоре 86-летняя артистка подчеркнула, что, несмотря на немалое количество лет работы в российских проектах, никогда бы не могла предать Украину.

На протяжении почти 60 лет работала в русской культуре. Профессиональная деятельность требовала от меня таких усилий. Однако предать… Как только все началось, меня там не стало. На меня завели статью, криминал приписали. Это дело включало меня, Зеленского и директора цирка,

– сказала Роговцева.

Ада Роговцева / Скриншот по интервью

"Мы зарабатывали в России, а отдавали "бандеровцам". Я уже к тому времени ничего не зарабатывала, правда. А они меня приглашали все время. Была в кино, театре, работала в России. Много работала, но не отрывалась от киевского театра, телевидение, радио", – дополнила она.

Ада Николаевна призналась, что ездила на работу в Россию всю свою жизнь. Именно благодаря ее искренности и откровенности, по ее словам, украинцы смогли ее простить. "Мне украинцы простили. Никто и никогда мне "не забросил". Не вспоминали. Я все рассказываю, я откровенна. Люди видят, что состояния у меня нет. Может, из-за этого появилось доверие", – поделилась Роговцева.



Ада Роговцева / Фото из инстаграма актрисы

К слову, народная артистка Украины отметила, только сейчас начинает осознавать по-настоящему, что является украинкой. "Я была под советской властью, под влиянием, под глупостью каких-то уже современных наших течений. Кому-то одному поверила. А ведь я не одно такое, и тем более, что я все-таки думающая, но я попала", – прокомментировала она.