Після війни, яка розпочалася у 2014 році, Роговцева розірвала всі робочі зв'язки з Росією. Втім, проти неї порушили кримінальну справу, і з нею в одному списку опинився тоді ще комік та шоумен Володимир Зеленський.

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Ада Роговцева 60 років працювала в російській культурі

Про своє минуле Роговцева розповіла в інтерв'ю для ютуб-каналу "Говорить Суханов". У цій розмові 86-річна артистка наголосила, що, попри чималу кількість років роботи в російських проєктах, ніколи б не могла зрадити Україну.

Упродовж майже 60 років працювала в російській культурі. Професійна діяльність вимагала від мене таких зусиль. Проте зрадити… Як тільки все почалося, мене там не стало. На мене завели статтю, кримінал приписали. Ця справа включала мене, Зеленського та директора цирку,

– сказала Роговцева.

Ада Роговцева / Скриншот з інтерв'ю

"Ми заробляли у Росії, а віддавали "бандерівцям". Я вже на той час нічого не заробляла, правда. А вони мене запрошували весь час. Була в кіно, театрі, працювала в Росії. Багато працювала, але не відривалася від київського театру, телебачення, радіо", – доповнила вона.

Ада Миколаївна зізналася, що їздила на роботу до Росії все своє життя. Саме завдяки її щирості та відвертості, за її словами, українці змогли її пробачити. "Мені українці пробачили. Ніхто й ніколи мені "не закинув". Не згадували. Я все розповідаю, я відверта. Люди бачать, що статків у мене немає. Може, через це з’явилася довіра", – поділилася Роговцева.



Ада Роговцева / Фото з інстаграму актриси

До слова, народна артистка України зазначила, що тільки зараз починає усвідомлювати по-справжньому, що є українкою. "Я була під радянською владою, під впливом, під дурістю якихось уже сучасних наших течій. Комусь одному повірила. А я ж не одна така, і тим більше, що я все-таки думаюча, але я попала", – прокоментувала вона.