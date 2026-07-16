Как живет Ада Роговцева, которая потеряла сына из-за онкологии

Ада Роговцева – выдающаяся украинская актриса, удостоенная звания Героя Украины. Сегодня, 16 июля, знаменитость отмечает свой 89-й день рождения. По случаю этой даты она даже поделилась своими размышлениями в социальных сетях.

Но сначала короткая информация о жизни Ады, которая почти всю свою жизнь провела на сцене театра и в кино, пишет 24 Канал.

Как сейчас живет Ада Роговцева

Несмотря на свой почтенный возраст, актриса продолжает работать, а также ведет социальные сети. Накануне своего дня рождения знаменитость опубликовала пост, в котором отметила, что 89 – какие-то странные цифры.

В последнее время женщина проводит время в деревне, собирая ягоды для своих любимых внуков на компоты и пироги. Однако свой юбилейный день она отпразднует на сцене. Ада поступает так почти всегда.

Спасибо Богу, что дает силы выходить на сцену, к людям, как я делала это с 19 лет, а через три дня – уже 70 лет. Последние годы в "Октябрьском" на сцене встречаю день рождения с коллегами и зрителями. В этом году будем играть "Будьте как дома",

– подытожила звезда.

Ада Роговцева о дне рождения / Скриншот из инстаграма

В свое время Роговцева была замужем за Константином Степанковым, однако муж умер в 2004 году. Он также был актером театра и кино. У супругов родилось двое детей – сын Константин и дочь Екатерина.

В 2012 году жизнь актрисы изменилась коренным образом. Умер ее единственный сын. Мальчик заболел раком печени, однако о болезни узнали слишком поздно. Сын Роговцевой просто "сгорел" за четыре месяца.

Ада рассказывала, что Константин очень интересовался темой Чернобыля и получил немалую дозу радиации в "зоне отчуждения".

Ада Роговцева с сыном / Фото из инстаграма актрисы

Екатерина же – известная актриса, режиссер и Заслуженный деятель искусств Украины.

Ада Роговцева с дочерью Екатериной / Фото из инстаграма актрисы

Так, актриса совмещает карьеру и домашние заботы в селе. Ее мастерство, жажда работы и любовь к Украине настолько большие, что именно это вдохновляет других. Роговцева неоднократно выезжала с выступлениями на фронт к военным, активно поддерживает инициативы в поддержку ВСУ, а также в 2022 году возглавила совет фонда "Мы победим".

Фильмография Ады Роговцевой

"Лесная песня";

"Салют, Мария!";

"Вечный зов";

"Сага";

"Летающий корабль";

"Каменный хозяин";

"Девять жизней Нестора Махно";

"Зимний роман";

"Где деньги?"

"11 детей из Моршина" и многие другие.

Недавно мы вспоминали еще об одном украинском актере – Марке Дроботе, сыгравшем в сериале "Крепостная".