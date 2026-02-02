Где сейчас легендарная украинская актриса Ада Роговцева, сыгравшая в фильме "Ну мам"

Ада Роговцева является одной из самых популярных украинских актрис. Несмотря на то, что актрисе уже 88 лет, она до сих пор выходит на сцену театра и снимается в украинских фильмах и сериалах.

Одной из ее новейших лент, которую сейчас можно увидеть в украинских кинотеатрах, является фильм "Ну мам!". В материале 24 Канала рассказываем, где сейчас Ада Роговцева и чем занимается.

Чем сейчас занимается Ада Роговцева?

Ада Роговцева – украинская актриса, которая на своем жизненном пути уже пережила немало испытаний и трудностей.

Однако сегодня, даже несмотря на почтенный возраст, она до сих пор находит силы дарить украинскому зрителю свою любовь и творчество. Актриса продолжает выходить на сцену театра и сниматься в украинских фильмах и сериалах.

В частности, недавно зрители увидели Аду Роговцеву во втором сезоне сериала "Кофе с кардамоном. Сила земли". Актрисе пришлось одевать изысканный, но сложный костюм, однако это не помешало ей сыграть свою роль просто потрясающе.

Кроме того, Роговцева снялась в украинском полнометражном семейном комедийном фильме "Ну мам!", который стоит посмотреть каждому.

"Ну мам!": смотрите онлайн трейлер фильма

Ада Роговцева является одной из тех актрис, которые четко и громко говорят о своей гражданской позиции. Она часто призывает людей донатить, а в моменты, когда зрители могли бы одаривать ее цветами, просит вместо этого поддерживать наших военных финансово.

Цветы завянут. Деньги, за которые вы приобретете минуту радости для меня, могут послужить для нашей с вами большей радости! Пусть цветы прорастут местью за наши города! Пусть помогут мстить нашей армии!

– писала актриса в своем инстаграме.

Что стоит знать об Аде Роговцевой?