Где сейчас легендарная украинская актриса Ада Роговцева, сыгравшая в фильме "Ну мам"
- Ада Роговцева, 88-летняя украинская актриса, продолжает выступать в театре и сниматься в фильмах, в частности в "Ну мам!" и "Кофе с кардамоном. Сила земли".
- Она активно поддерживает украинских военных, призывая зрителей донатить.
Ада Роговцева является одной из самых популярных украинских актрис. Несмотря на то, что актрисе уже 88 лет, она до сих пор выходит на сцену театра и снимается в украинских фильмах и сериалах.
Одной из ее новейших лент, которую сейчас можно увидеть в украинских кинотеатрах, является фильм "Ну мам!". В материале 24 Канала рассказываем, где сейчас Ада Роговцева и чем занимается.
Чем сейчас занимается Ада Роговцева?
Ада Роговцева – украинская актриса, которая на своем жизненном пути уже пережила немало испытаний и трудностей.
Однако сегодня, даже несмотря на почтенный возраст, она до сих пор находит силы дарить украинскому зрителю свою любовь и творчество. Актриса продолжает выходить на сцену театра и сниматься в украинских фильмах и сериалах.
В частности, недавно зрители увидели Аду Роговцеву во втором сезоне сериала "Кофе с кардамоном. Сила земли". Актрисе пришлось одевать изысканный, но сложный костюм, однако это не помешало ей сыграть свою роль просто потрясающе.
Кроме того, Роговцева снялась в украинском полнометражном семейном комедийном фильме "Ну мам!", который стоит посмотреть каждому.
"Ну мам!": смотрите онлайн трейлер фильма
Ада Роговцева является одной из тех актрис, которые четко и громко говорят о своей гражданской позиции. Она часто призывает людей донатить, а в моменты, когда зрители могли бы одаривать ее цветами, просит вместо этого поддерживать наших военных финансово.
Цветы завянут. Деньги, за которые вы приобретете минуту радости для меня, могут послужить для нашей с вами большей радости! Пусть цветы прорастут местью за наши города! Пусть помогут мстить нашей армии!
– писала актриса в своем инстаграме.
Что стоит знать об Аде Роговцевой?
- Ада Роговцева – одна из самых уважаемых украинских актрис.
- Она снялась в более 30 фильмах и сериалах, а также на протяжении многих лет играет в Национальном драматическом театре имени Леси Украинки.
- За свою творческую жизнь Ада Роговцева получила огромное признание от украинских зрителей и кинокритиков.
- В частности, она стала народной артисткой СССР, а в 2007 году получила почетную награду Героя Украины.
- Кроме того, актриса является лауреатом Шевченковской национальной премии и многих других государственных и творческих наград.