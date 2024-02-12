Она опубликовала черно-белый снимок в день рождения сына, 11 февраля. В этот день Константину исполнилось бы 62 года.

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Ада Роговцева опубликовала фото с сыном

Единственный сын Ады Роговцевой, Константин Степанков, умер 1 июля 2012 года на 50-м году жизни в результате онкологического заболевания. Он занимался театральной и кинорежиссурой, работал в Международной академии экологии и участвовал в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Сын,

– коротко подписала фото Роговцева.

Ада Роговцева умилила своих поклонников

Подписчики актрисы написать сочувственные и трогательные комментарии. Среди них люди, которые лично знали Константина Степанкова и те, кто совсем с ним незнаком. Вот, что пишут люди: