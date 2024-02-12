Она опубликовала черно-белый снимок в день рождения сына, 11 февраля. В этот день Константину исполнилось бы 62 года.
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Ада Роговцева опубликовала фото с сыном
Единственный сын Ады Роговцевой, Константин Степанков, умер 1 июля 2012 года на 50-м году жизни в результате онкологического заболевания. Он занимался театральной и кинорежиссурой, работал в Международной академии экологии и участвовал в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
Сын,
– коротко подписала фото Роговцева.
Ада Роговцева умилила своих поклонников
Подписчики актрисы написать сочувственные и трогательные комментарии. Среди них люди, которые лично знали Константина Степанкова и те, кто совсем с ним незнаком. Вот, что пишут люди:
- "Объятия семье. Неописуемое сожаление. До сих пор не могу понять и принять его смерть. Костик приходит ко мне во сне."
- "Светлая память Кости, пусть покоится в мире с Богом"
- "Вечная и светлая память Вашему сыну, дорогая наша Адо..."
- "Вечная и светлая память Вашему сыночку. Вам терпения, Божьей милости, мира и добра!"