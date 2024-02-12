Вона опублікувала чорно-білий знімок у день народження сина, 11 лютого. У цей день Костянтину виповнилося б 62 роки.

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Ада Роговцева опублікувала фото з сином

Єдиний син Ади Роговцевої, Костянтин Степанков, помер 1 липня 2012 року на 50-му році життя внаслідок онкологічного захворювання. Він займався театральною та кінорежисурою, працював у Міжнародній академії екології й брав участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

Син,

– коротко підписала фото Роговцева.

Ада Роговцева розчулила своїх прихильників

Підписники акторки написати співчутливі та зворушливі коментарі. Серед них люди, які особисто знали Костянтина Степанкова та ті, хто зовсім з ним незнайомий. Ось, що пишуть люди: