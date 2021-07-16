Всегда разная, но всегда лучшая: подборка фильмов с Адой Роговцевой

Украинская актриса театра и кино уже десятки лет подряд поражает поклонников своими уникальными перевоплощениями. Кажется, что талант Ады Роговцевой будет жить вечно. Редакция Кино 24 выбрала яркие образы из огромной фильмографии актрисы.

Разнообразная фильмография Ады Роговцевой не прекращает пополняться новыми картинами, ведь актриса продолжает сниматься в новых фильмах молодых режиссеров. В частности, скоро украинские зрители увидят квест-комедию с Адой Роговцевой от DZIDZIO.

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Яркие кинообразы Ады Роговцевой

1. Салют, Мария!

Год: 1971

Роль Марии принесла актрисе Аде Роговцевой широкую известность и премию за лучшую женскую роль на Московском кинофестивале в 1971 году.

По опросу журнала "Советский экран" актриса была признана лучшей актрисой 1971 года. Сюжет фильма рассказывает о Марии (Ада Роговцева), которая в свои 16 лет становится подпольной революционеркой. В грозном 1919 году, проводя агитацию среди моряков флота интервентов, героиня знакомится с испанским матросом Пабло. Расставшись, они встречаются только через несколько лет. Пабло и Мария едут в Испанию на нелегальную работу.



Ада Роговцева в роли Марии / Скриншот из фильма Кинориум

2. Летучий корабль

Год: 1960

Фильм снят по мотивам украинской народной сказки. В приднепровском крае жил силач Котигорошко с сестрой Аленой. Страшный Змей украл Аленку и унес в свое змеиное царство. Свободные запорожцы выковали меч, дали живой воды и проводили Котигорошко в дальний путь. На летучем корабле прилетел он в змеиное царство, победил Змея, оживил сестренку, освободил всех невольников и вернулся в родные края.



Ада Роговцева в роли Аленки / Скриншот из фильма Кинориум

3. Сказка о старом мельнике

Год: 2020

Ада Роговцева исполняет роль матери будущего героя Адама. История рассказывает о том, как Адам возвращается из битвы и обнаруживает родной город в плену черных сил. Черная сила хочет поработить людей и пытается разрушить все хорошее, что есть на земле. Люди, звери, растения, все, что олицетворяет добро, объединяется, чтобы победить зло!

"Сказка о старом мельнике" 2020: смотрите трейлер

4. 11 детей из Моршина

Год: 2019

Всем известно, что Моршин был основан на месте падения метеорита, который богат редким металлом – осмием. В желании заработать легкие деньги, Снежана решает обмануть всех и завладеть ценным объектом. Все бы ничего, если бы на ее пути не появились 11 детей из Моршина. И они устроят красивой преступнице веселую жизнь. Ада Роговцева исполняет роль директора музея.

"11 детей из Моршина" 2019: смотрите трейлер

5. Первые ласточки

Год: 2020

Ада Роговцева сыграла роль Надежды Ивановны в популярном молодежном сериале-антологии "Первые ласточки". Сюжет сериала рассказывает о проблемах, с которыми сталкиваются школьники и их окружение в подростковом возрасте.

"Первые ласточки" 2020: смотрите анонс сериала

6. Преданная

Год: 2020

По роману "Феликс Австрия" украинской писательницы Софии Андрухович. События фильма начинаются в Станиславе (ныне Ивано-Франковск) во второй половине 19 века. Доктор Ангер теряет в пожаре жену, но спасает двух девушек – родную дочь Адель и дочь домашних рабочих Стефанию. Доктор решает воспитывать их вместе. Проходит 25 лет. Девушки выросли и все еще неразлучны, хотя Адель теперь замужем. И они до сих пор не понимают, кто они друг другу: сестры и подруги или служанка и хозяйка. Ада Роговцева исполнила эпизодическую роль княгини в фильме на светском обеде. Но яркое появление актрисы не покинет ваше сердце после просмотра.

"Преданная" 2020: смотрите трейлер фильма