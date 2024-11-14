Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Екатерину Степанкову. Это щемящее сообщение вызвало волну тепла среди подписчиков и тех, кто следит за жизнью знаменитой актрисы.

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Екатерина Степанкова о состоянии здоровья Ады Роговцевой

Екатерина Степанкова, дочь известной актрисы театра и кино Ады Роговцевой, поделилась эмоциональным и честным сообщением о состоянии здоровья своей матери. В своей публикации она призналась, что недавно стала свидетелем настоящего чуда, наблюдая, как ее мать снова вернулась на сцену, несмотря на все трудности, с которыми ей приходится бороться.

Сегодня снова я видела чудо. Мама. Я смотрела на сцену и – уже в который раз – не верила своим глазам, что возможно так овладевать собой несмотря... несмотря... несмотря... несмотря на много-много разных факторов!,

– написала Степанкова

Екатерина также рассказала, что всего неделю назад Ада Роговцева находилась в больнице, и ее состояние было критическим. Из-за серьезных проблем со здоровьем пришлось отменить и перенести два спектакля, что стало большим испытанием для актрисы.

Неделю назад мама была в больнице. Было тяжело. Отмена и перенос двух спектаклей. Невозможность посетить "Землю Поэтов". Мамино отчаяние из-за отмены. И абсолютная неуверенность относительно дальнейших спектаклей и сроков выздоровления. Бесконечно благодарна Борису Михайловичу Тодурову и Центру Сердца за то, что – уже столько раз и снова! – спасаете и возвращаете на сцену мою маму,

– отметила Екатерина.



Ада Роговцева с дочерью / Фото Екатерина Степанкова

12 ноября Ада Роговцева выступила на сцене в первый после восстановления выездной спектакль "Будьте, как дома". Екатерина, которая присутствовала за кулисами, снова была поражена силой воли своей матери.

"И в который раз удивлялась маминой воле, ее уникальной способности переламывать себя в сценической работе, преодолевать собственное обессиливание ради служения", – написала она.

В завершение Екатерина выразила благодарность не только медицинским работникам и команде спектакля, но и за то, что имеет возможность называть Аду Роговцеву своей матерью.