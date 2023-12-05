Публикацию Роговцева сделала в своем инстаграмме. Читайте, что написала актриса о Валерии Федоровиче Залужном и их личном общении.

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Ада Роговцева о Валерии Залужном

Украинская актриса призналась, что была знакома с Валерием Федоровичем еще до того, как о нем узнал весь мир.

Первое, что я узнала о Валерии Федоровиче, что он – человек слова. Именно его усилиями Дмитрий Коцюбайло, легендарный командир 1-й Штурмовой Роты ДУК, получил звание Героя Украины еще до того, как его подразделение вошло в ряды ВСУ,

– поделилась Ада Роговцева.

Кроме того, Ада Роговцева рассказала, что еще с 2014 года в ее окружении было много знакомых, попавших в подразделения, которыми командовал Валерий Залужный, по их рассказам она узнала очень многое о Главнокомандующем ВСУ и никто не сказал плохого в сторону генерала.

Из их рассказов я убедилась в том, что увидела сама: высокообразованный, профессиональный, человечный, смелый, полностью преданный военному делу, верный Украине. Залужный стал олицетворением своего войска и своего времени,

– рассказала актриса.

Валерий Залужный – подарок судьбы для украинцев

Ада Роговцева сказала, что украинцам изрядно посчастливилось иметь во главе войска именно Залужного в это сложное для Украины время. Актриса считает, что неизвестно, выстояла бы Украина во время таких тяжелых испытаний, если бы войском не руководил Валерий Федорович.

Он занимается делом своей жизни и достиг в ней мирового признания, остановив русскую армию, словно сама судьба готовила его на спасение Украине во времена тяжелых испытаний. Нам удалось иметь Залужного во главе войска в это историческое время. Несомненный авторитет генерала среди военных является одним из столпов нашего сопротивления и устойчивости.

– подытожила Ада Роговцева.

Украинцы поддержали каждое слово актрисы, написав комментарии под публикацией: