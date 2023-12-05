Публікацію Роговцева зробила у своєму інстаграмі. Читайте, що написала акторка про Валерія Федоровича Залужного та їхнє особисте спілкування.
Радимо З азартом до пригод: 4 фільми про тих, хто не боїться ризикувати
Ада Роговцева про Валерія Залужного
Українська акторка зізналась, що була особисто знайома з Валерієм Федоровичем ще до того, як про нього дізнався увесь світ.
Найперше, що я дізналася про Валерія Федоровича, що він – людина слова. Саме його зусиллями Дмитро Коцюбайло, легендарний командир 1-ої Штурмової Роти ДУК, отримав звання Героя України ще до того, як його підрозділ увійшов до лав ЗСУ,
– поділилась Ада Роговцева.
Окрім того, Ада Роговцева розказала, що ще з 2014 року у її оточенні було багато знайомих, які потрапили у підрозділи, якими командував Валерій Залужний, з їхніх розповідей вона дізналась дуже багато про Головнокомандувача ЗСУ і ніхто не сказав поганого у сторону генерала.
З їхніх розповідей я впевнилася в тому, що побачила сама: високоосвічений, професійний, людяний, сміливий, цілковито відданий військовій справі, вірний Україні. Залужний став уособленням свого війська і свого часу,
– розповіла акторка.
Валерій Залужний – подарунок долі для українців
Ада Роговцева сказала, що українцям неабияк пощастило мати на чолі війська саме Залужного у цей складний для України час. Акторка вважає, що невідомо, чи Україна вистояла б у час таких важких випробувань, якщо б військом не керував Валерій Федорович.
Він займається справою свого життя і досягнув у ній світового визнання, зупинивши російську армію, наче сама доля готувала його на порятунок Україні в часи найтяжчих випробувань. Нам пощастило мати Залужного на чолі війська в цей історичний час. Беззаперечний авторитет генерала серед військових є одним із стовпів нашого спротиву та стійкості,
– підсумувала Ада Роговцева.
Українці підтримали кожне слово акторки, написавши коментарі під публікацією:
- "Не одне покоління шанує велику людину і акторку. Радісно бачити, що поруч з Вами так само велика людина і генерал. Обидва знають і роблять свою справу"
- "Дуже пишаємося,радіємо, що в такий важкий час для України, є такий надійний, професійний бойовий генерал,як Валерій Федорович Залужний!"
- "Повністю з Вами згідна. Дай Боже йому здоров'я і всім нам – перемоги! Дякую за підтримку Залужного. Вона йому не завадить!"