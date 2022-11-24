В Украине продолжаются экстренные и плановые отключения света. Однако украинцев не одолеть, мы продолжаем жить, читать, работать и донатить. Пока Ольга Сумская варила суп прямо в подъезде, Ада Роговцева во время полной тьмы решила почитать украинскую литературу.
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Ада Роговцева продекламировала стихотворение Леси Украинки
В инстаграме вместе со своей дочерью она поразила исполнением стихотворения Леси Украинки "Як дитиною бувало...".
В Киеве темно. Лесино слово горит,
– написала Ада Роговцева.
В комментариях украинцы поблагодарили актрису за ее исполнение и отметили: "Свет всегда побеждает тьму. В темные времена лучше видны светлые люди!". Другой написал, что украинцы "не плачут, никого не проклинают, а тихонько читают и проживают одну судьбу на всех".
Стихотворение Леси Украинки "Як дитиною бувало..."
Як дитиною, бувало,
Упаду собі на лихо,
То хоч в серце біль доходив,
Я собі вставала тихо.
"Що, болить?" – мене питали,
Але я не признавалась –
Я була малою горда, –
Щоб не плакать, я сміялась.
А тепер, коли для мене
Жартом злим кінчиться драма
І от-от зірватись має
Гостра, злобна епіграма, –
Безпощадній зброї сміху
Я боюся піддаватись,
І, забувши давню гордість,
Плачу я, щоб не сміятись.
Ада Роговцева прочла стихотворение Леси Украинки: смотрите видео
Это стихотворение для декламирования Ада Роговцева выбрала неслучайно. Леся Украинка написала его в 1897 году, когда сильно переживала за свое здоровье и боролась с неизлечимой болезнью. В этом стихотворении говорится о сильном духом человека, который, несмотря на трудности, продолжает жить, как все украинцы сейчас.
В свои 85 лет Ада Роговцева продолжает волонтерить и помогать нашей армии. А для врагов, по ее словам, "расплата будет страшна и не для одного поколения".