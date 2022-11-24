В Україні тривають екстрені та планові відключення світла. Проте українців не здолати, ми продовжуємо жити, читати, працювати та донатити. Поки Ольга Сумська варила суп просто в під'їзді, Ада Роговцева під час цілковитої темряви вирішила почитати українську літературу.
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Ада Роговцева продекламувала вірш Лесі Українки
В інстаграмі разом зі своєю донькою вона вразила виконанням вірша Лесі Українки "Як дитиною бувало...".
У Києві темно. Лесине слово горить,
– написала Ада Роговцева.
У коментарях українці подякували актрисі за її виконання та зазначили: "Світло завжди перемагає темряву. В темні часи краще видно світлих людей!". Інший написав, що українці "не плачуть, нікого не клянуть, а тихенько читають і проживають одну долю на всіх".
Вірш Лесі Українки "Як дитиною бувало..."
Як дитиною, бувало,
Упаду собі на лихо,
То хоч в серце біль доходив,
Я собі вставала тихо.
"Що, болить?" – мене питали,
Але я не признавалась –
Я була малою горда, –
Щоб не плакать, я сміялась.
А тепер, коли для мене
Жартом злим кінчиться драма
І от-от зірватись має
Гостра, злобна епіграма, –
Безпощадній зброї сміху
Я боюся піддаватись,
І, забувши давню гордість,
Плачу я, щоб не сміятись.
Ада Роговцева прочитала вірш Лесі Українки: дивіться відео
Цей вірш для декламування Ада Роговцева обрала невипадково. Леся Українка написала його у 1897 році, коли сильно переживала за своє здоров’я та через силу боролася з невиліковною хворобою. У цьому вірші йдеться про сильну духом людину, яка не зважаючи на труднощі, продовжує жити, як усі українці зараз.
У свої 85 років Ада Роговцева продовжує волонтерити та допомагати нашій армії. А для ворогів, за її словами, "розплата буде страшною і не для одного покоління".