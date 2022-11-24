"В Киеве темно": Ада Роговцева трогательно прочла стихотворение Леси Украинки при свечах

Украинская актриса театра и кино Ада Роговцева вместе со своей дочерью Екатериной Степанковой трогательно продекламировали стихотворение Леси Украинки "Як дитиною бувало...". Поскольку в Киеве нет света, это произошло при свечах.

В Украине продолжаются экстренные и плановые отключения света. Однако украинцев не одолеть, мы продолжаем жить, читать, работать и донатить. Пока Ольга Сумская варила суп прямо в подъезде, Ада Роговцева во время полной тьмы решила почитать украинскую литературу.

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Ада Роговцева продекламировала стихотворение Леси Украинки

В инстаграме вместе со своей дочерью она поразила исполнением стихотворения Леси Украинки "Як дитиною бувало...".

В Киеве темно. Лесино слово горит,

– написала Ада Роговцева.

В комментариях украинцы поблагодарили актрису за ее исполнение и отметили: "Свет всегда побеждает тьму. В темные времена лучше видны светлые люди!". Другой написал, что украинцы "не плачут, никого не проклинают, а тихонько читают и проживают одну судьбу на всех".

Стихотворение Леси Украинки "Як дитиною бувало..."

Як дитиною, бувало,

Упаду собі на лихо,

То хоч в серце біль доходив,

Я собі вставала тихо.

"Що, болить?" – мене питали,

Але я не признавалась –

Я була малою горда, –

Щоб не плакать, я сміялась.

А тепер, коли для мене

Жартом злим кінчиться драма

І от-от зірватись має

Гостра, злобна епіграма, –

Безпощадній зброї сміху

Я боюся піддаватись,

І, забувши давню гордість,

Плачу я, щоб не сміятись.

Ада Роговцева прочла стихотворение Леси Украинки: смотрите видео

Это стихотворение для декламирования Ада Роговцева выбрала неслучайно. Леся Украинка написала его в 1897 году, когда сильно переживала за свое здоровье и боролась с неизлечимой болезнью. В этом стихотворении говорится о сильном духом человека, который, несмотря на трудности, продолжает жить, как все украинцы сейчас.

В свои 85 лет Ада Роговцева продолжает волонтерить и помогать нашей армии. А для врагов, по ее словам, "расплата будет страшна и не для одного поколения".