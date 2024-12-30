Легендарная Ада Роговцева показала новые фото со съемок второго сезона "Кофе с кардамоном"

Легендарная украинская актриса Ада Роговцева продолжает сниматься и играть на сцене, несмотря на то, что ее состояние здоровья недавно ухудшилось. Недавно стало известно, что она попала в больницу.

Но уже сейчас актриса поделилась новыми фото со съемочной площадки. Это вызывает восхищение и поддержку среди ее поклонников.

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Ада Роговцева показала фото со съемочной площадки

Ада Роговцева сыграет важную роль во втором сезоне сериала "Кофе с кардамоном". Она воплотит образ герцогини, матери главного героя. В этом сезоне ее партнерами по съемочной площадке станут не только опытные актеры, но и молодая звезда Елена Лавренюк, которая играет главную героиню.

Елена уже поделилась фотографиями с Адой Николаевной, подчеркивая их профессиональное сотрудничество и теплые отношения на площадке.



Елена Лавренюк и Ада Роговцева / Скриншот из сторис

В новом сезоне к команде присоединился Тарас Цимбалюк, который сыграет роль брата главной героини Анны.

Новый сезон получил название "Сила земли" и снимается при поддержке телеканала СТБ и компании Solar Media Entertainment. В проекте также появятся звезды, знакомые зрителям по другим большим ролям: Алексей Гнатковский, звезда фильма "Довбуш", а также Александр Кобзарь, известный по роли в фильме "Поводырь".

Премьера второго сезона "Кофе с кардамоном" состоится на СТБ в 2025 году, и зрители уже с нетерпением ждут продолжения этой истории.