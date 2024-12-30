Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на издание The New York Times. Теперь, после многих лет в мире кино, Дэниел изменился до неузнаваемости.

Смотрите также Не пропустите их: 10 самых недооцененных фильмов года

Как изменился бандит из фильма "Один дома" Дэниел Стерн

Звезда фильма "Один дома" сегодня изменил направление своей деятельности. Дэниел Стерн больше не снимается в кино, а посвятил себя бронзовой скульптуре. Он занимается созданием изящных и выразительных работ, которые отражают его художественное видение.

Кроме того, Стерн активно работает на семейном ранчо в Калифорнии, где выращивает цитрусовые в своем саду. Это место стало для него не только домом, но и источником вдохновения для творчества, ведь сочетание природы и искусства занимает важное место в его новой жизни.

Жизнь Дэниела Стерна сегодня выглядит спокойно и гармонично. Утром он часто прогуливается по своему саду, наслаждаясь природой и спокойствием, что дарит ему его ранчо. Это время, когда он может отдохнуть и сосредоточиться на своих мыслях, а также заботиться о цитрусовых деревьях, которые он выращивает. После обеда его день продолжается работой в художественной мастерской, где он творит свои скульптуры.

Дэниел серьезно занимается скульптурой уже около 25 лет, и сейчас его основной материал – бронза. За это время он создал много работ, каждая из которых отражает его глубокое понимание искусства и природы. Кроме того, он активно подает заявки на участие в общественных артпроектах, стремясь сделать свои работы доступными для широкой аудитории.