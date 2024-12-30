Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на видання The New York Times. Тепер, після багатьох років у світі кіно, Деніел змінився до невпізнання.

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Як змінився бандит із фільму "Сам удома" Деніел Стерн

Зірка фільму "Сам удома" сьогодні змінив напрямок своєї діяльності. Деніел Стерн більше не знімається в кіно, а присвятив себе бронзовій скульптурі. Він займається створенням витончених і виразних робіт, які відображають його мистецьке бачення.

Крім того, Стерн активно працює на сімейному ранчо в Каліфорнії, де вирощує цитрусові у своєму саду. Це місце стало для нього не лише домом, а й джерелом натхнення для творчості, адже поєднання природи та мистецтва займає важливе місце в його новому житті.

Життя Деніела Стерна сьогодні виглядає спокійно і гармонійно. Зранку він часто прогулюється по своєму саду, насолоджуючись природою і спокоєм, що дарує йому його ранчо. Це час, коли він може відпочити та зосередитися на своїх думках, а також піклуватися про цитрусові дерева, які він вирощує. Після обіду його день продовжується роботою в художній майстерні, де він творить свої скульптури.

Деніел серйозно займається скульптурою вже близько 25 років, і зараз його основний матеріал – бронза. За цей час він створив багато робіт, кожна з яких відображає його глибоке розуміння мистецтва та природи. Крім того, він активно подає заявки на участь у громадських арт-проєктах, прагнучи зробити свої роботи доступними для широкої аудиторії.