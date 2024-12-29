Фільм з Томом Гарді, надзвичайно цікавий горор, музичний байопік – 24 Канал з посиланням на Yahoo! зібрав недооцінені стрічки цього року. Встигніть переглянути їх до завершення року.
До слова 3 найкращі детективні фільми 2024 року, які триматимуть в напрузі до кінця
"Ніч з дияволом"
Стрічка вийшла на початку року та могла б стати найкращим горором. Фільм розповідає про телеведучого нічного шоу 70-х, який влаштовує особливу паранормальну програму у прямому ефірі.
"Ніч з дияволом": дивіться трейлер онлайн
"Байкери"
Зірковий акторський склад, історія про стосунки між шаленим байкером та його вибір між коханою та його клубом – про цей фільм говорили занадто мало.
"Байкери": дивіться трейлер онлайн
"Я бачив світло телевізора"
Фільм жахів розповідає про двох підлітків, які надто захопилися улюбленим телешоу у 90-ті. Це захоплива історія про дорослішання та ідентичність.
"Я бачив світло телевізора": дивіться трейлер онлайн
"Не говори зі злом"
Горор розповідає про американську пару, яка на вихідні приїздить до британців. Їхній відпочинок стає кошмаром. У паралельному світі цей фільм міг би стати найкращим серед жахів.
"Не говори зі злом": дивіться трейлер онлайн
"Мрії робота"
Це анімаційний фільм про самотнього Пса, який заводить собі друга – робота. Це чарівна історія дружби та багато іншого.
"Мрії робота": дивіться трейлер онлайн
"Кліпни двічі"
Експара Ченнінг Татум та Зої Кравіц зіграли у стрічці про офіціантку, яка погоджується поїхати з багатієм на його власний острів. Там відбуваються цікаві, але й дивні події.
"Кліпни двічі": дивіться трейлер онлайн
"Думка про тебе"
Один з найкращих ромкомів року про роман жінки з набагато молодшим хлопцем. Їхні стосунки розгортаються на тлі софітів та під прицілом камер.
"Думка про тебе": дивіться трейлер онлайн
"Щось у воді"
Трилер розповідає про друзів, які їдуть в гості на весілля. Натомість їм доводиться боротися за виживання в Карибському морі.
"Щось у воді": дивіться трейлер онлайн
"Бджоляр"
Фільм розповідає про шпигуна на пенсії, якого знову втягують у заплутану справу. Головну роль виконує Джейсон Стейтем.
"Бджоляр": дивіться трейлер онлайн
"Емі Вайнгауз: Back To Black"
Стрічка розповідає про життя та творчість легендарної музикантки Емі Вайнгауз та її досягнення – від підліткового віку до піка популярності.
Емі Вайнгауз: Back To Black: дивіться трейлер онлайн