Але вже зараз акторка поділилася новими фото зі знімального майданчика. Це викликає захоплення та підтримку серед її шанувальників.

Рекомендуємо Став скульптором і збирає мандарини: один із бандитів фільму "Сам удома" змінився до невпізнання

Ада Роговцева показала фото зі знімального майданчика

Ада Роговцева зіграє важливу роль у другому сезоні серіалу "Кава з кардамоном". Вона втілить образ герцогині, матері головного героя. У цьому сезоні її партнерами по знімальному майданчику стануть не тільки досвідчені актори, а й молода зірка Олена Лавренюк, яка грає головну героїню.

Олена вже поділилася фотографіями з Адою Миколаївною, підкреслюючи їх професійну співпрацю та теплі стосунки на майданчику.



Олена Лавренюк та Ада Роговцева / Скриншот зі сторіс

У новому сезоні до команди приєднався Тарас Цимбалюк, який зіграє роль брата головної героїні Анни.

Новий сезон отримав назву "Сила землі" та знімається за підтримки телеканалу СТБ і компанії Solar Media Entertainment. У проєкті також з'являться зірки, знайомі глядачам за іншими великими ролями: Олексій Гнатковський, зірка фільму "Довбуш", а також Олександр Кобзар, відомий за роллю у стрічці "Поводир".

Прем'єра другого сезону "Кави з кардамоном" відбудеться на СТБ у 2025 році, і глядачі вже з нетерпінням чекають на продовження цієї історії.